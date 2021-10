Ahlten

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“: Mit diesem afrikanischen Sprichwort hat Ortsbürgermeisterin Heike Koehler (CDU) ihre Rede zur Eröffnung der Kita Abenteuerwelt Ahlten begonnen. Und dazu liefere die neue Kita mit Plätzen für bis zu 80 Jungen und Mädchen in dem lebendigen Ort die besten Voraussetzungen, sagt die Politikerin. Zusätzlich zu den Gruppenräumen für die zwei Kita- und zwei Krippengruppen gibt es einen großen Bewegungsraum, und bald öffnet auch das Atelier und die Wasserwelt zum Matschen und Herumplanschen.

Kita öffnet im August für die ersten Kinder

Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße (CDU) spricht gar von einem Projekt, das im „Windhundtempo“ realisiert wurde. Erst vor rund zweieinhalb Jahren habe der Jugendhilfeausschuss beschlossen, den Bauauftrag für die Kita im Neubaugebiet an der Hannoverschen Straße an den PME Familienservice zu übergeben. Im September 2020 folgte die Baugenehmigung.

„Seit August öffnet die Kita als ein Ort für Kinder zum Lernen, Leben, Forschen und Wohlfühlen“, sagt PME-Standortleiterin Gabi Springer. Das Leitungsteam Charlene Grieger und Michelle Falkner interpretiert Abenteuer als die Erfahrung von ungewöhnlichen und spannenden Erlebnissen.

Die Kita betreut seit 1. August die Kita-Kinder. Quelle: Marie Pinkert

Eltern und Mitarbeitende fühlen sich wohl

Vivian Albers ist gerade erst in das Neubaugebiet an der Hannoverschen Straße gezogen. Ihr gefallen der Ort und die Kita sehr gut, sagte sie am Rande der Eröffnung. Ihre drei Kinder gehen hier nun täglich ein und aus.

Besonders gut finde sie die Kommunikation mit den Mitarbeitenden. Über eine App kriegt sie im Laufe des Kitatages Updates, was die Kinder gerade machen, oder Fotos zugeschickt. „Das beruhigt schon, wenn man während der Arbeit mal ein kleines Foto zugeschickt bekommt.“ Auch Mitarbeiterin Nina Diesing gefällt diese Form der Kommunikation gut, denn sie erleichtere die Absprachen mit den Eltern. Diesing fügt hinzu: „Das Team der Kita ist der Wahnsinn.“ Sie fühle sich rundum wohl mit den 18 Mitarbeitenden in Betreuung, Hauswirtschaft und Küche.

Die Erzieherinnen Gina Heinrich (Mitte) und Jenny Wolf zeigen Bürgermeister Frank Prüße die Räume. Quelle: Marie Pinkert

Der Bedarf an Kitaplätzen in der Stadt ist groß

Momentan gibt es in der Stadt Lehrte und den Ortschaften 451 Krippen- und 1463 Kitaplätze, sagt Stadtsprecher Fabian Nolting. Die seien fast alle belegt. In der Kita in Ahlten gebe es aktuell noch ein paar freie Plätze. Ergänzend dazu biete die Stadt auch noch die Kindertagespflege und Tagesmütter. Auch hier bestünden noch freie Kapazitäten. „Der Bedarf ist ungebrochen. Wir versuchen, die Bedürfnisse der Eltern zu erfüllen, und meist gelingt dies“, sagt Nolting.

Laut Bürgermeister Frank Prüße sind weitere drei bis vier Kitas in Planung. Der Bedarf ist groß. Der Träger der Ahltener Kita hat im März auch eine Kita in Sievershausen eröffnet.

Für Anfang 2022 sei die Eröffnung der Kita in der Manskestraße geplant. Prüße lobt die Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern, denn dies entlaste den Haushalt und das Personal. Mit dem Träger Global Education, einem Unternehmen des PME Familienservice, habe die Stadt einen verlässlichen Partner gefunden.

Der Betrieb der Kita koste die Stadt jährlich etwa 860.000 Euro. Dies ist aber eine wichtige Investition für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Bürgerinnen und Bürger, sagt Koehler. Der Bau der Kita sei ein „weiterer Mosaikstein beim Ausbau der Kinderbetreuung und damit der Familienfreundlichkeit der Stadt Lehrte.“

Von Marie Pinkert