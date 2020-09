Ahlten

Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen hat die Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Kontakt- und Besuchsbeschränkungen sowie die Umsetzung der Hygienemaßnahmen führten nicht selten zu Isolation und Einsamkeit. In vielen Einrichtungen sind persönliche Besuche oft noch immer auf ein Minimum beschränkt.

In dieser schweren Zeit für ein Lächeln sorgen und ein bisschen Freude verbreiten – das wollte die Krankenkasse DAK-Gesundheit. Gemeinsam mit mehreren rief Kindergärten startete die Krankenkassen eine Aktion, bei der Mädchen und Jungen für die Bewohner in Pflegeeinrichtungen bastelten. Dabei sind viele kreative Werke entstanden.

Auch das Seniorenpflegeheim Im Wiesengrund in Ahlten hat sich an der Aktion beteiligt. Stefanie Gödecke, Leiterin der DAK-Gesundheit Langenhagen, hat die gebastelten Werke jüngst an Grit Möhring vom Seniorenpflegeheim Im Wiesengrund übergeben. „Die Bewohner werden sich sicherlich sehr über die gebastelten Werke freuen“, sagte Möhring.

Von Katja Eggers