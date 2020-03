Keine Schutzmaske: Der Ahltener Arzt Martin Schick schlägt Alarm

Ahlten

Seit Wochen durchforsten der Allgemeinmediziner Martin Schick aus Ahlten und seine Ehefrau Sandra das Internet auf der Suche nach Schutzmasken: „Es ist frustrierend“, sagt Sandra Schick auf Anfrage, denn es gebe schlicht keine Schutzmaterialien für den Arzt und seine sechs Medizinischen Fachangestellten – weder über die Kassenärztliche Vereinigung noch auf dem freien Markt.

Nun wählt die Praxis den Weg an die Öffentlichkeit: „Meine Bitte: Wenn es Menschen gibt, die solche unbenutzten Masken zu Hause liegen haben, sollten sie diese vor Ort in die Arztpraxen bringen“, sagt Sandra Schick. Dann könnte das Personal dort noch lange seine Arbeit erledigen und allen Patienten helfen. Bis zu 50 Erkrankte behandelt Martin Schick mit seinem Team jeden Tag in der Ahltener Praxis. „Jetzt geht die Pandemie im Ortskreis erst richtig los, und es ist nur eine Frage der Zeit, wann der erste Infizierte zu uns kommt“, sagt der Mediziner. In Ehlershausen hatte ein Arzt einen Patienten positiv getestet, die Praxis schließt aus Quarantänegründen bis Freitag.

Praxisteam nutzt normale OP-Masken – und das sogar mehrfach

Um eine solche Situation zu vermeiden, separiert Schick die Patienten in seinen Räumen. „Wer als Verdachtsfall gilt, nimmt in einem besonderen Wartezimmer Platz“, sagt er. Die anderen Patienten würden gleich in die Behandlungsräume geschickt, um das Infektionsrisiko zu senken. Und wie viele seiner Kollegen setzt der Mediziner darauf, dass sich die Erkrankten vor dem Arztbesuch telefonisch in der Praxis melden. All das vermindere die Ansteckungsgefahr, räume das Risiko aber nicht vollständig aus.

Dafür benötigten er und seine Kollegen die entsprechende Schutzausrüstung: Ganz oben auf der Liste steht für Schick eine FFP3-Atemschutzmaske, die größtmöglichen Schutz bietet und mehrfach verwendet werden kann. „Es ist unmöglich, welche zu bekommen, die lieferbar und auch halbwegs bezahlbar sind“, sagt Sandra Schick nach tagelanger Recherche im Internet. Deshalb setze das Praxisteam auf normale OP-Masken, eigentlich für den einmaligen Gebrauch bestimmt – doch diese kämen nun öfter zum Einsatz.

KVN verteilt 16.000 Schutzmasken in den nächsten Tagen

Enttäuscht zeigen sich Schicks von der Politik und der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN), die zwar Nachschub versprächen, dies aber nicht hielten. Mehr noch: In der Kette der zu beliefernden Praxen stünden die Allgemeinmediziner am Ende. Dies bestätigt auf Nachfrage der KVN-Sprecher Detlef Haffke: „Zunächst bekommen die 38 Testzentren in Niedersachsen und die mobilen Testteams die Masken, dann die kassenärztlichen Bereitschaftsdienste.“ Einer davon befinde sich im Krankenhaus Burgwedel.

An dritter Position finden sich die Ärzte, die bereits einen Patienten positiv auf Corona getestet hätten, aber nicht geschlossen seien – weil sie den Infizierten separiert hätten. „Uns geht es darum, möglichst viele Arztpraxen offen zu halten“, sagt Haffke und betont, wenn sich diese in Quarantäne befinde, erhalte sie auch keine Schutzkleidung. Eine leichte Entspannung sagt Haffke für die nächsten Tage zu: „Wir haben 16.000 FFP2- und FFP3-Masken erhalten, die wir nun verteilen werden.“

Von Antje Bismark