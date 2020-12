Steinwedel/Arpke

Nun hat sich auch die evangelische St.-Petri-Kirchengemeinde in Steinwedel sowie die Kirchengemeinde zum Heiligen Kreuz in Arpke wegen der aktuellen Corona-Lage zur Absage aller Gottesdienste in der Weihnachtszeit sowie zum Jahreswechsel entschieden. Bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, werde es keine Gottesdienste geben, heißt es aus beiden Gemeinden.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, uns aber letztlich für diesen Schritt entschieden, weil wir keine zusätzliche Fläche für Ansteckungen bei Zusammenkünften von Menschen bieten wollen“, sagt der Vorsitzende des Steinwedeler Kirchenvorstands, Björn Rohloff. Die St.-Petri-Kirche werde dennoch weihnachtlich geschmückt und an den Festtagen geöffnet – und zwar Heiligabend von 14 bis 18 Uhr sowie ab 21.30 bis etwa 23 Uhr, am ersten Weihnachtstag von 16 bis 18 Uhr und am zweiten Weihnachtstag von 10 bis 12 Uhr. „Bei einem Abstecher vom Spaziergang kann man in der Kirche verweilen und eine Anregung für Weihnachten zu Hause und das Licht von Bethlehem mitnehmen“, sagt Rohloff.

Auch Arpkes Gemeinde sagt Gottesdienste ab

In Arpkes evangelisch-lutherischer Gemeinde fallen die Gottesdienste ebenfalls vom 24. Dezember bis einschließlich 10. Januar aus. Die Kirchengemeinden in Hämelerwald, Sievershausen, Immensen und Ahlten hatten die Weihnachtsgottesdienste bereits vor einigen Tagen abgesagt, ebenso die Markusgemeinde in Lehrte. Damit ist die Matthäusgemeinde in der Kernstadt die einzige, die während der Weihnachtszeit Präsenzgottesdienste unter strengen Corona-Auflagen anbietet.

Von Achim Gückel