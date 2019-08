Am Donnerstag beginnt die Schule wieder – und zwar auch in der Lehrter Grundschule An der Masch. Dort hatten Eltern bei einer Renovierungsaktion in den Ferien Asbest freigesetzt. Messungen haben nun ergeben, dass die Luft in den Räumen unbelastet ist und damit auch keine Gesundheitsgefährdung für Kinder und Lehrkräfte vorliegt.