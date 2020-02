Karnevalisten feiern mit Wellenreitern, Cowboys und Tradition

Sievershausen

„Wir machen Karneval.“ Mit diesen Worten hat die Erfolgsgeschichte der Sievershäuser Karnevalsgesellschaft 1957 angefangen. In diesem Jahr feiern die gut 200 Mitglieder bereits die 62. Kampagne – mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm in der Frickburg.

Jedes Jahr aufs Neue werden die Festsäle Fricke zur Karnevalshochburg in Sievershausen. Zu Gast bei der ersten Prunksitzung war auch eines der Gründungsmitglieder – Günter Faupel. „Wir waren damals im Spielmannszug und wollten etwas mehr machen, um im Verein aktiv zu sein“, erinnert sich der heute 78-Jährige. Dann kam der Einfall: Karneval. Die Namensidee – SOS für Sievershausen ohne Sorgen – entwickelte sich in der Anfangszeit.

Ein Fest für alle Generationen

Am Anfang waren sie elf – genau wie heute der Elferrat, der den Vorstand bildet. Dann wuchs die närrische Gesellschaft mit den Jahren. Faupels Frau Anneliese erinnert sich an die Anfänge: „Zu der Zeit haben wir noch alle Kostüme selbst gemacht und hatten nur eine Sitzung. Am Rosenmontag haben wir uns noch richtig in Schale geworfen, mit langen Kleidern“, berichtet die 78-Jährige.

Beide freuen sich über die Entwicklung der Gesellschaft: „Wir hatten Höhen und Tiefen, aber immer wieder schöne Höhepunkte, und alle haben sich wohl gefühlt – das ist immer noch so.“ Keiner werde ausgegrenzt, alle seien willkommen. „Hier sind alle Generationen vertreten, das hat Tradition“, freuen sich die Ehrenmitglieder.

Karneval handgemacht

Die Faupels wurden das Prinzenpaar 1974, auch ihre Tochter mit Ehemann und ihre Enkel waren bereits auf dem Thron. „Die ganze Familie ist adlig“, lacht Faupel – und betont auch das familiäre Miteinander der Karnevalsgesellschaft.

Ehrengäste in der Frickburg: Günter Faupel, Gründungsmitglied der Karnevalsgesellschaft, und seine Frau Anneliese. Quelle: Mara Ann Meeuw

Was ist ihm noch in Erinnerung? „Das Balletttanzen. Das erste Mal haben wir da den Charleston getanzt – das gab es damals so nicht, das war etwas ganz Neues und etwas ganz Besonderes.“ Die Choreografie haben die Vereinsmitglieder selbst konzipiert und auf die Bühne gebracht. Das ist bis heute geblieben: Auch das komplette Bühnenprogramm der 62. Kampagne wurde von den Mitgliedern entwickelt.

Abwechslungsreiches Programm für gute Laune

Und zum Auftakt wurde den rund 200 Besuchern viel geboten: Nach der Eröffnung durch den Elferrat wurde das Prinzenpaar auf der Bühne geehrt. In den Adel erhoben wurden Prinz Torben Fischer und Prinzessin Stefanie Fischer sowie Kinderprinz Janne Dallmeier und Kinderprinzessin Katharina Lüdecke. Fischer wurde zugleich der Ehrentitel „Wellenreiter vom Fuhsegraben“ für sein Können auf dem Surfbrett verliehen.

Nach dem Eröffnungstanz ging es auf der Bühne humorvoll, musikalisch und tänzerisch weiter. Die Mini-Funkenmariechen begeisterten alle mit ihrer Cowboys-und-Indianer-Show, der SOS-Chor präsentierte ein Medley amerikanischer Dinermusik und die Senior-Funkenmariechen überzeugten mit präzisem Können. Die Jahresrückblick-Büttenrede von Edgar Korn kam bestens an, und das Shadow-Light-Duo brachte die Besucher nach dem Bühnenprogramm in ausgelassen-gute Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.

Die zweite Prunksitzung ist am Sonnabend, 15. Februar, um 19.31 in den Festsälen Fricke in Sievershausen. Karten gibt es ab 12 Euro im Vorverkauf in den Festsälen oder per E-Mail an schatzkanzlwe@sos-karneval.de sowie an der Abendkasse.

Von Mara-Ann Meeuw