Steinwedel

Die Empore der St.-Petri-Kirche in Steinwedel ist derzeit eine Baustelle. Dort sind die Sanierungsarbeiten an der Orgel in vollem Gange. Orgelbauer Friedemann Schwarzenberg von der Firma Wegscheider aus Dresden und sein Team haben angefangen, das Instrument vom Schimmel zu befreien. „Wir bauen die Orgelpfeifen einzeln aus und reinigen sie gründlich“, erklärt Schwarzenberg. Dabei kommen spezielle Staubsauger und Alkohollösungen zum Einsatz.

Auch ehrenamtliche Helfer der Kirchengemeinde fassen mit an. Vor der Kirche säubert Reiner Göbel Holzpfeifen mit Bürsten und Luftdruck. Die ausgebauten Pfeifen lagern in Regalen auf der Empore. Später werden sie auch noch neu gestimmt. Die größte Orgelpfeife ist gut fünf Meter lang, die kleinste misst mit Fuß etwa 20 Zentimeter.

Reiner Göbel von der Kirchengemeinde reinigt die Pfeifen mit Bürsten und Luftdruck. Quelle: Katja Eggers

Orgel bekommt zusätzliches Register

Die Orgelbauer werden zudem einige verschlissene Pfeifen reparieren. „Das geschieht zum Teil vor Ort, aber auch in unserer Werkstatt“, erklärt Schwarzenberg. Darüber hinaus bekommt die Orgel ein zusätzliches Register. Es wird im zweiten Manual eingebaut. „Das bedeutet für das Instrument eine große klangliche Bereicherung“, betont der Orgelbauer. Schwarzenberg kennt die 1769 von Andreas Zuberbier gebaute Orgel in Steinwedel bereits. Die Firma Wegscheider hat das Instrument 1995 restauriert und erweitert. Dabei konnten historische Pfeifen erhalten bleiben.

Dass die 250 Jahre alte Orgel in vielen Bereichen großflächig von Schimmel befallen war, wurde bereits 2014 bei einer Inspektion festgestellt. „Der Gutachter hatte aber bescheinigt, dass zu keiner Zeit eine Gesundheitsgefährdung für Besucher oder Organisten bestand“, betont Karl Klenke vom Kirchenvorstand.

Neue Lüftung ist bereits eingebaut

Damit sich nach der Orgelsanierung kein neuer Schimmel bildet, hat das Gotteshaus im Vorfeld eine neue Lüftungsanlage bekommen. „Es bringt nichts, nur die Orgel zu lüften, auch der Kirchenraum muss bedacht werden“, erklärt Klenke. Die neue Lüftungsanlage ist bereits eingebaut, die Abnahme steht aber noch aus. Um die Orgel bei den Bohrungen zum Einbau der Anlage vor Staub zu schützen, wurde sie von oben bis unten in Schutzfolie gehüllt.

Kirchenvorsteher Karl Klenke überprüft die neue Lüftungsanlage Quelle: Katja Eggers

Die neue Lüftungsanlage saugt die Luft nun an und lässt sie durch den gesamten Kirchenraum zirkulieren. Ein Gerät misst die aktuelle CO2-Konzentration. Lämpchen in den Farben einer Ampel zeigen an, wann die nächste Lüftung empfohlen wird.

Die Lüftung schlägt mit rund 68.000 Euro zu Buche. 20.000 Euro übernimmt der Kirchenkreis, 48.000 Euro kommen von der Landeskirche. „Das Schöne ist, dass wir da aus der Finanzierung komplett raus sind, weil die Landeskirche 2019 noch einen neuen Topf aufgemacht hat mit Fördermitteln zur Verbesserung des Raumklimas in Kirchen“, erklärt Klenke.

Orgelsanierung kostet 40.000 Euro

Für die Orgelsanierung wurden derweil etwa 40.000 Euro veranschlagt. 30 Prozent übernimmt die Landeskirche, 15.000 Euro finanziert die Gemeinde über Spenden und über ihren Bauverein. Der Rest soll aus der Orgelrücklage der Gemeinde kommen.

Die Sanierungsarbeiten laufen laut Klenke noch bis zum 20. Oktober. Für den Reformationstag am 31. Oktober ist ein Orgelkonzert geplant. Während der Orgelsanierung behilft sich die Kirchengemeinde bei Gottesdiensten und Konfirmationen derzeit mit einem Keyboard.

Von Katja Eggers