Lehrte

Donnerstags ist bei Familie Götting aus Lehrte Suppentag. Der achtjährige Ben holt sich mit Mama Silke und Mischlingshund Mabe dann immer vier Portionen aus dem Kesselwagen von Hermann Rohde aus Eltze. Der 79-Jährige tourt seit fünf Jahren durch die Region und bietet seine frisch gekochte Suppe an.

Donnerstags steht er vor dem Rewe-Markt am Lehrter Südring. Immer gut gelaunt, bei Wind und Wetter, auch in der Corona-Zeit. Und das, obwohl er in seinem Alter zur Risikogruppe gehört, die noch mehr aufpassen muss, sich nicht anzustecken.

Ben hat für den Suppenmann ein Bild gemalt Quelle: Katja Eggers

Hochzeitssuppe schmeckt am besten

Dafür hat Ben sich jetzt einfach mal bedankt und den Suppenmann mit Schokolade und einem selbst gemalten Bild überrascht. Rohde war sichtlich gerührt: „Das finde ich ganz, ganz toll.“ Dem Achtjährigen schenkt er auch manchmal ein paar Bonbons, und für den Hund gibt es Leckerlis.

Für seinen Bruder Tom und seinen Papa nimmt Ben immer Gulaschsuppe mit. Ben und seine Mama lieben dagegen die Hochzeitssuppe. „Die ist total lecker“, sagt Ben. Das findet auch Mama Silke. Die Erzieherin freut sich zudem, dass sie in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling donnerstags mal nicht selbst kochen muss.

Von Katja Eggers