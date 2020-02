Generationswechsel im Verein: Das sind Lehrtes junge Blues-Macher

Lehrte

Sie wollen frischen Wind in die Blues-Szene in Lehrte bringen und ein jüngeres Publikum ansprechen. Das haben sich Tom Veenhuis, Jonah Beilfuß, Julius Beuth und Katharina Wilkending auf ihre Agenda gesetzt. Als „Young Generation“ starteten sie jetzt mit ihrem ersten in Eigenregie organisierten Konzert im Anderen Kino durch und sorgten dort für das dritte Blues-Special. Mit Ingvay & Band holten sie geerdeten akustischen Groove Rock auf die Bühne. Und langfristig soll die junge Truppe, alle vier sind 20 oder 21 Jahre alt, auf das altgediente Team der Macher im Verein Blues in Lehrte folgen.

„Wir wollen jüngere Bluesbands finden“, gibt Beuth die Marschroute vor. Und dabei sei man offen für verschiedene Strömungen der in Lehrte schon seit mehr als 35 Jahren angesagten Musikrichtung. Die warme Stimme und die sehr persönlichen Songs von Ingvay, die Mischung aus ruhigen Gitarrensongs und temporeichen Grooves war dafür schon ein gutes Beispiel. Sie erreichte das Publikum sofort. Mehr als 100 Besucher verzeichneten die neuen Gastgeber beim Blues-Special im Kino am Sedanplatz. Zuvor hatten sie mit selbst gestalteten Flyern und Plakaten Werbung gemacht und auch die sozialen Netzwerke dazu genutzt, sagt Veenhuis.

Die Meinung der Freunde ist ihnen wichtig

Die Meinung des Publikums sei ihnen sehr wichtig, meint Veenhuis, der in seiner Familie quasi den Blues mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Daher höre man sich unter Freunden und Besuchern um, um Rückmeldungen zu bekommen. Man wolle vor allem erst einmal lernen und Erfahrungen sammeln, meinen die Nachwuchs-Blues-Macher.

Bei der Technik bekommt die vierköpfige Truppe noch Unterstützung von den Älteren. Den Umbau des Kino-Saals, die Entfernung der Bestuhlung, Theken- und Bühnenaufbau und die Dekoration hat die Truppe indessen selbst bewerkstelligt. Die Bühne wolle man stets minimalistisch gestalten, um die Aufmerksamkeit allein auf die Band zu lenken.

Sehr persönliche Songs hat Sänger Ingvay dabei, der beim Blues Special im Anderen Kino mit seiner Band für den richtigen Groove sorgt. Quelle: Susanne Hanke

Um Aufmerksamkeit musste Ingvay & Band an diesem Abend nicht kämpfen. Jedoch um die Nähe zum Publikum, denn das hielt einen beträchtlichen Sicherheitsabstand zur Bühne. „Wer tanzt, kann die Worte besser verstehen“, forderte Ingvay seine Zuhörer auf. „Wir sind alle liebe Jungs, wagt euch ruhig nach vorne, dann können wir euch auch besser sehen.“ Zum Tanzen lockten dann auch die groovigen Stücke und zum Zuhören die sehr persönlichen Songs, die von Freundschaft, Zuhause oder Abschied erzählten.

Claudia Grumser vom Lehrter Blues-Verein überreicht Julius Beuth (links) und Tom Veenhuis das symbolische Zepter. Quelle: Susanne Hanke

Im Lehrter Bluesgeschäft angekommen sind sie aber auf jeden Fall, die jungen Leute. Ganz offiziell erhielten sie dafür an diesem Abend von Claudia Grumser vom Verein Blues in Lehrte das symbolische Zepter, den Drumstick der Schlagzeugerin von der englischen Blues-Band Aynsley Lister.

Susanne Hanke