Hämelerwald

Seit Anfang September hat die evangelische Kindertagesstätte Schatzkiste in Hämelerwald eine neue Leiterin. Julia Lauter folgt auf Iris Ebert, die im Juli verabschiedet wurde. Jetzt hat Lauter die Stelle auch offiziell inne, denn am Sonntagvormittag ist sie von der Superintendentin des Kirchenkreises Burgdorf, Sabine Preuschoff, in einem Gottesdienst in der Hirschberger Straße offiziell in ihr Amt eingeführt worden.

Dass Preuschoff bei frischen zehn Grad Celsius die Amtseinführung auf dem Außengelände zwischen Kita und Kirche übernommen hat, lag an der zukünftigen Zugehörigkeit der Kita zum Kirchenkreis. Zurzeit ist die Kirchengemeinde Hämelerwald noch selbst für die Belange des Kindergartens zuständig. Bald jedoch soll der Kirchenkreis übernehmen. „Eigentlich sollte das schon geschehen sein“, sagte Pastorin Iris Habersack. „Aber da denken viele Menschen mit, und so dauert es etwas länger.“ Die Einführung durch die Superintendentin sei schon ein Vorgriff auf spätere Zuständigkeiten.

Bei frischen zehn Grad Celsius feiern die Familien der Kinder und die Gläubigen der Gemeinde einen Gottesdienst auf dem Außengelände zwischen Kita und Kirche. Quelle: Michael Schütz

Kita agierte bisher eigenständig unter Gemeinderegie

Die Schatzkiste sei derzeit die einzige Kita im Kirchenkreis, die noch eigenständig sei, sagte Preuschoff. Auf Wunsch der Einrichtung soll sich das ändern. In Verhandlungen, etwa mit den Kommunen, gebe es in Burgdorf eine höhere Kompetenz, begründete die Superintendentin, etwa über die pädagogische Leiterin, Birgit Meinig. Der neuen Leiterin liege das Thema Sprachförderung besonders am Herzen, sagte Preuschoff. Lauter bestätigte das. „Ich habe ein Zertifikat als Sprachfachkraft“, erläuterte die 34-Jährige, die in Hämelerwald aufgewachsen ist. Die Konzentration auf die Sprache sei in letzter Zeit auch immer wichtiger geworden, hat sie bemerkt.

Kein direkter Weg in den Beruf als Erzieherin

Ihr beruflicher Weg sei kein direkter gewesen, schaute Habersack, die Lauter vor zwei Jahrzehnten selbst konfirmiert hat, im Gottesdienst auf die Ausbildung der neuen Leiterin. Sie habe einen Umweg über die Hauswirtschaftslehre gemacht, um danach zwei Jahre in der Kinderpflege zu lernen. Als Quereinsteigerin kam dann die Ausbildung zur Sozialassistentin, danach zur Erzieherin. „Und dann gab es keine Stellen.“ Deswegen sei sie einen Umweg über die Schweiz gegangen, wo sie als Au Pair gearbeitet habe. Schließlich gab es eine Stelle in Hämelerwald, wo sie zuletzt als stellvertretende Leiterin ihre Vorgängerin unterstützt hat.

Zukünftig ein Mann im Team

Die Stelle der Stellvertreterin übernimmt jetzt Jessica Balke. Die bisherige Springerin Kira Blom hat gerade die Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen und arbeitet jetzt ebenfalls fest im Team. Dazu kommen noch mit Marie Berg und Daoud Ido Khalaf zwei neue Springer. Sie alle wurden ebenfalls im Gottesdienst von Pastorin Habersack in ihr Amt eingeführt. Über Daoud Ido Khalaf war sie besonders erfreut: „Sie wissen ja: Männer in Kitas sind selten.“

Von Michael Schütz