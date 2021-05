Lehrte

Obwohl es im Jugendzentrum am Südring einen gesonderten Mädchenraum gibt, verkehren in der Einrichtung überwiegend Jungen. Nach Schätzung der Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile beträgt der Anteil der männlichen Besucher etwa 90 Prozent. Damit sich das ändert, hat sie zusammen mit Erzieherin Saskia-Patricia Bertram eine Umfrage ausgearbeitet, an der sich alle Lehrterinnen im Alter von zehn bis 21 Jahren beteiligen können. Damit wollen sie erkunden, welche Wünsche und Erwartungen die Mädchen – der Schwerpunkt der Besucherinnen liegt bei Kindern und Jugendlichen von zehn bis 16 Jahren – an ein Jugendzentrum haben.

Bei Befragungen einzelner Besucherinnen seien ganz unterschiedliche Vorschläge gemacht worden, berichtet Bertram. Die Palette reiche von einem Beautytag über handwerkliche Tätigkeiten bis zu einer Pyjamaparty. Wichtig sei auch zu erfahren, wie viel jungenfreie Zeit sie sich wünschen, sagt Esdaile: Soll es ein ganzer Tag sein, oder reichen auch zwei Stunden in der Woche?

Umfrage beginnt am 31. Mai

Mit Plakaten in den Schulen, im Rathaus und in den insgesamt neun städtischen Einrichtungen für die Jugendarbeit wird jetzt auf die am Montag, 31. Mai, beginnende Umfrage aufmerksam gemacht. Noch bis zum 27. Juni können die Teilnehmerinnen über den QR-Code auf den Plakaten oder über einen Internetlink auf der Homepage der Stadt ihre Wünsche vortragen.

Im übrigen sind die Einrichtungen für die offene Jugendarbeit in der Stadt und ihren Ortsteilen auch in Corona-Zeiten geöffnet. Zwar sind die Öffnungszeiten und die Zahl der gleichzeitig zulässigen Besucherinnen und Besucher eingeschränkt, aber überall können die Jugendlichen sich treffen, etwa um gemeinsam Musik zu hören und zu spielen. „Wir sehen die Notwendigkeit, den jungen Leuten einen Raum zu geben, wo sie ihre Freizeit gemeinsam gestalten können“, betont Esdaile.

Angebote in Corona-Zeit werden gut genutzt

Möglich macht das eine Ausnahme von der Landesverordnung, die eigentlich Treffen von Gruppen in geschlossenen Räumen wegen Corona zurzeit noch untersagt. Die Ausnahme gilt allerdings nur für Einrichtungen der Kommunen und der freien Träger der Jugendhilfe, während etwa die meisten Sportvereine nicht von der Regelung profitieren.

Die Angebote werden durchaus genutzt. Nach Angaben von Uwe Korell, Leiter des Jugendzentrums am Südring, wird die Kapazität meist ausgeschöpft, manchmal müsse das Betreuerteam sogar einzelne Besucher auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten. „Aber wir haben keine Schlangen vor den Türen“, versichert Esdaile, und wer ein bisschen warten muss, kann sich die Zeit draußen vor der Tür im Fun Park und im Bolzkäfig vertreiben.

In den Sommerferien gibt es ein Freizeitprogramm

Für die Sommerferien kündigt die Stadtjugendpflegerin ein noch weit umfangreicheres Programm im Rahmen der Feriencard an, an dem sich auch zahlreiche Vereine und Verbände beteiligen wollen. Abhängig von der Entwicklung der Inzidenzzahlen soll es dann sogar mehrtägige Freizeiten geben. Daneben stehen unter anderem Kanufahrten, Fotosafaris und einer Stadtrallye auch etliche Aktionen im Freien auf dem Programm.

Von Thomas Böger