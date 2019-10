Lehrtes Jugendzentren bekommen freies WLAN

Lehrte

Das ist ein Beispiel für Generationengerechtigkeit: Nicht nur die Jugendzentren und Jugendräume in der Stadt Lehrte, sondern auch die Altenbegegnungsstätte in der Goethestraße werden mit kostenlosem Internet ausgestattet. Dafür haben alle Fraktionen des Rats in der jüngsten Sitzung gestimmt – mit Ausnahme der Piraten. Das Gremium hat dafür sogar noch bei den Investitionskosten draufgesattelt. Statt der ursprünglich veranschlagten einmaligen Summe von 5000 Euro zur Einrichtung der WLAN-Anschlüsse für die Jugendeinrichtungen stehen jetzt sogar 6000 Euro bereit. Und die jährlichen Betriebskosten wurden von 10.000 auf maximal 11.000 Euro aufgestockt.

Mit Smartphone ins Internet

Die SPD-Fraktion und die Gruppe Bündnis 90/Die Grünen sowie die Partei Die Linke hatten den Antrag im Sommer eingebracht, die Jugendzentren der Kernstadt an die gerade in der Innenstadt angelaufene WLAN-Architektur anzuschließen. Im August vorigen Jahres waren fünf Hotspots freigeschaltet worden, in die sich Passanten kostenlos einloggen können. Sie befinden sich im Bürgerbüro des Rathauses, an der Bahnhofstraße, im Neuen Zentrum, vor dem Gymnasium an der Burgdorfer Straße sowie im Parkhaus an der Poststraße.

In den Jugendzentren dagegen bestehe derzeit nur die Möglichkeit, an festen Plätzen mit Computern ins Internet zu gehen – doch viele der jugendlichen Nutzer wünschten sich, dies auch mit ihrem Smartphone zu können, befand die Mehrheitsgruppe. Dies soll später in allen acht Jugendräumen der Stadt wie etwa auch dem Jugendkeller in Steinwedel möglich sein.

Die CDU und die Piraten hatten zudem WLAN für die städtische Begegnungsstätte gefordert, weil auch Senioren online in sozialen Netzwerken immer aktiver seien und Internet etwa bei Veranstaltungen mit Präsentationen ebenfalls benötigt würde. Christian Gailus (Grüne) begrüßte diese Erweiterung für die ältere Generation denn auch ausdrücklich, gab aber eine Deckelung der Kosten vor: 5000 Euro für die Einrichtung der Anschlüsse sowie maximale jährliche Kosten von 10.000 Euro.

Pirat: Gibt günstigere Lösung

Lediglich Sebastian Frenger (Piraten) stimmte gegen das Paket. „Es gibt deutlich günstigere Lösungen“, monierte der Ratsherr. Zudem kritisierte er, dass aus dem ursprünglichen Prüfauftrag im Rat plötzlich ein Beschluss geworden sei – und ob das überhaupt zulässig sei. Das sei es, beschied Bürgermeister Klaus Sidortschuk. Weil Teile der digitalen Infrastruktur der Stadt „permanenten Angriffen“ ausgesetzt seien, käme keine Billiglösung infrage. Man brauche einen professionellen Partner für die Umsetzung: „Die Sicherheit ist am Wichtigsten.“

Von Oliver Kühn