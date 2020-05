Die Marschroute für die künftige Jugendarbeit in Lehrte-Sievershausen steht fest. Der Jugendtreff zieht noch in diesem Sommer von der örtlichen Schule in eine rund 90 Quadratmeter große Vierzimmerwohnung im Haus der Vereine an der Oelerser Straße um. Das hat der Rat der Stadt beschlossen.