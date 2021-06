Steinwedel

Der Sprung in unbekannte Gewässer birgt enorme Gefahren und kann böse Folgen haben. Das hat jetzt ein 15-Jähriger leidvoll erfahren müssen, der sich in einem Baggerteich an der Ramhorster Straße bei Steinwedel im Wasser erfrischen wollte. Der Jugendliche sprang nach Angaben der Polizei von einer etwa drei Meter hohen Klippe in den Kiessee und hatte dabei die Wassertiefe falsch eingeschätzt. Beim Aufprall verletzte er sich an beiden Beinen. Wäre er kopfüber in den Teich gesprungen, hätte die Sache noch viel schlimmer ausgehen können, meint die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 14 Uhr. Ob der 15-Jährige allein oder in Begleitung an dem Teich war, ist unklar. Als die Polizei vor Ort eintraf, wurde der Jugendliche bereits in einem Rettungswagen behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Baden im Kiesteich ist nicht erlaubt

Der Jugendliche muss jetzt nicht nur seine Verletzungen auskurieren, sondern sieht auch ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs auf sich zukommen. Denn das Gelände um den Baggerteich ist umzäunt und mit Verbotsschildern versehen. Laut Erfahrung der Polizei werden die Kiesteiche südöstlich von Steinwedel bei sommerlichen Temperaturen häufig von Badegästen aufgesucht. Sie alle machen sich damit strafbar.

Von Achim Gückel