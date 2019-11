Lehrte

Die Lehrter Polizei hat am Mittwoch zwei Jugendliche beim Sprühen von Graffiti an der Kletterwand im Stadtpark erwischt.

Zeugen hatten die beiden Jugendlichen (16 und 17 Jahre alt) am Nachmittag gegen 17 Uhr beim Sprayen von Schriftzügen an der Kletterwand im Lehrter Stadtpark beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten erwischten die jugendlichen Täter noch an der Kletterwand. Die Polizei stellte fünf Farbsprühdosen sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der Vernehmung an die Eltern übergeben.pos

Von Patricia Oswald-Kipper