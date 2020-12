Lehrte

Was machen eigentlich Kommunalpolitiker? Was entscheiden sie, wie funktioniert ihre Arbeit, und was können sie bewirken? Diesen Fragen sollen Jugendliche in Lehrte demnächst in zwei Planspielen nachgehen, die unabhängig voneinander Lust auf Politik in einer Stadt machen sollen. Das hat der Rat jetzt einstimmig beschlossen. Und er hat dabei vermutlich einen Hintergedanken – nämlich den, potenziellem Nachwuchs eine Brücke zu der oft etwas sperrigen Materie der Kommunalpolitik zu machen.

Dabei hatten die beiden Lager im Lehrter Rat im Herbst unabhängig voneinander die Teilnahme an unterschiedlichen Planspielen vorgeschlagen. Die Ratsgruppe aus CDU und Piraten regte an, dass die Stadt sich mit dem Verein „Politik zum Anfassen“ in Altwarmbüchen in Verbindung setzt, um in Lehrte das Politikplanspiel „Pimp your Town“ (zu Deutsch etwa: Motz deine Stadt auf) zu installieren. Gleichzeitig solle die Verwaltung bei den Lehrter Schulen nachfragen, ob ein Interesse an einer Beteiligung bestehe.

Was können junge Leute in der Politik bewirken?

SPD, Grüne und Die Linke baten darum, eine Bewerbung für eine Teilnahme an dem Projekt „Jugend entscheidet“ der gemeinnützigen Hertie-Stiftung abzugeben. Zielgruppe sind dabei Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren. Sie sollen lernen, wie Demokratie und Kommunalpolitik funktionieren und dass auch junge Leute politisch etwas bewirken können, wenn sie sich aktiv beteiligen.

Schüler bekommen Einblicke in die Kommunalpolitik

Das Planspiel „Pimp your Town“ gibt es seit 2009. Der Verein „Politik zum Anfassen“ hat dafür bereits vielfach Preise gewonnen. In der Zusammenarbeit entwickeln die Jugendlichen eigene Ideen und Programme. Das geschieht in Schulklassen, die zu diesem Zweck – analog zur Kommunalpolitik – Fraktionen genannt werden. Diskutiert werden diese Ideen zudem in eigenen Ausschüssen. Später wird ein aus den Klassen gebildeter Rat über die Vorschläge abstimmen.

Die CDU/Piraten-Gruppe meint, dass dieses Planspiel eine gute Möglichkeit sei, die Jugendbeteiligung in Lehrte zu verbessern. In einigen Nachbarkommunen, darunter in Laatzen, Pattensen, Hemmingen, Isernhagen und Uetze, habe man bereits positive Erfahrungen mit „Pimp your Town“ gemacht. Auch in Hannover wird das Programm mehrmals jährlich durchgeführt.

SPD will Jugendbeteiligung verbessern

„Jugend entscheidet“ ist nach Ansicht der Ratsmehrheit ein Event, bei dem Jugendliche aller Schulformen mit Kommunalpolitikern zusammenarbeiten können. Die jungen Leute entwickeln dabei Ideen, beraten und beschließen diese in einem selbst gebildeten Stadtrat. „Dies ist eine gute Möglichkeit, die Jugendbeteiligung in Lehrte zu verbessern und Lust auf Kommunalpolitik zu machen“, meinen SPD, Grüne und Die Linke.

Wann es konkret mit den beiden Jugendplanspielen losgehen kann und ob es in Schulen dafür überhaupt ein Interesse gibt, muss die Stadtverwaltung nun ermitteln.

