Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erst in der vergangenen Woche wieder an junge Leute appelliert, wegen der steigenden Corona-Fallzahlen auf private Feiern zu verzichten. In Kolshorn hat das 17 junge Menschen zwischen 18 und 22 Jahren aber offenbar nicht interessiert. Besonders verantwortungslos waren drei von ihnen: Sie hatten am Sonnabend mitgefeiert, obwohl das Gesundheitsamt gegen sie eine Quarantäneanordnung erlassen hatte, weil sie Kontakt zu einer positiv auf das Virus getesteten Person hatten. Den Polizeieinsatz um Mitternacht hatte ein Anrufer ausgelöst, der die Beamten auf den Hintergrund dieser Partygäste hingewiesen hatte.

Die Polizei hat gegen die drei Besucher Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sie aufgefordert, nach Hause zu gehen. Dem seien sie auch freiwillig nachgekommen, sagt ein Lehrter Polizeisprecher. Begleitet worden seien sie aber nicht. Anschließend hielten die Beamten die Personalien aller Gäste fest. Weitere Maßnahmen seien in Absprache mit dem Gesundheitsamt nicht notwendig gewesen, sagt der Sprecher. Denn die Quarantäne für die drei Betroffenen sei nur aufgrund eines Kontaktes zu einer positiv auf Corona getesteten Person erfolgt und nicht aufgrund eines eigenen positiven Tests. Wenn jetzt allerdings einer der drei positiv getestet würde, müssten alle anderen Partygäste ebenfalls in Quarantäne.

Die nicht beteiligten Besucher hätten durchaus weiterfeiern dürfen, sagt der Polizeisprecher. Weil der Einsatz aber langwierig gewesen sei und bis 2 Uhr nachts gedauert habe, seien dann auch die meisten anderen Gäste freiwillig nach Hause gegangen.

