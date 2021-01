Lehrte

Das dürfte zu Hause mächtig Ärger gegeben haben: Die Lehrter Polizei hat einen 14-Jährigen geschnappt, der am Freitagnachmittag mit zwei Kumpels am Aligser Weg Glasflaschen und Steine auf die Fahrbahn geworfen hatte. Aber nicht nur das. Das Trio hat zudem eine Baumwurzel mitten auf die Straße gelegt, die parallel zur Eisenbahnunterführung an der Burgdorfer Straße liegt. Zeugen hatten die drei jedoch bei ihrem Treiben kurz nach 14 Uhr beobachtet und die Polizei alarmiert.

Als diese eintraf, flüchteten die Jugendlichen – nur der 14-Jährige konnte vor Ort festgehalten werden und wurde mit zur Wache genommen. Dort mussten ihn seine Eltern abholen. Inzwischen gibt es Hinweise zu den beiden anderen Jugendlichen, die nun ebenso wie ihr Freund einer Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entgegensehen. Verletzt oder geschädigt wurde bei dem Vorfall jedoch niemand.

Von Oliver Kühn