Jugendhäuser nehmen ihren Betrieb wieder auf

Mit dem Lockdown wegen der Corona-Pandemie haben im März auch sämtliche Jugendeinrichtungen in Lehrte ihre Türen geschlossen. Jetzt gehen sie wieder auf. Die Jugendarbeit der Stadt werde „ihr Angebot nach und nach wieder hochfahren“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Vorerst gelten aber noch einige Einschränkungen. Unter anderem dürfen sich inklusive des Personals maximal zehn Menschen in jedem Jugendtreff aufhalten.

„Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage wurden für die Jugendarbeit Hygienekonzepte erstellt und einzeln auf jede der Einrichtungen abgestimmt“, betont die Stadt. Die Begrenzung auf zehn Personen pro Jugendtreff solle es ermöglichen, die allgemeingültigen Abstandsregelungen einzuhalten. Zunächst werde das Personal darauf achten müssen, dass nicht zu viele junge Leute Einlass erhalten, sagt Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung. In einem zweiten Schritt könnten dann Zeitfenster für den Besuch ausgegeben werden, was einer Terminabsprache gleichkäme. Ziel sei es aber, „perspektivisch zum gewohnten Betrieb überzugehen“.

Auch die Jugendtreffs in den Dörfern sind wieder offen

Geöffnet sind ab sofort wieder das Jugendhaus Nord am Aligser Weg sowie das Jugendzentrum Süd am Südring und auch die Treffs in Hämelerwald, Arpke, Sievershausen, Immensen, Ahlten und Steinwedel. In allen Räumen gelten die üblichen Öffnungszeiten wie vor dem Corona-Lockdown.

Darüber hinaus hat die Stadt bereits neue Wege einschlagen, um den Kontakt zu den Jugendlichen nicht zu verlieren. Das Team um Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile bewegt sich mit der sogenannten offenen Kinder- und Jugendarbeit neuerdings verstärkt im digitalen Raum. Auch der Kontakt zu den Jugendtreffs via E-Mail ist jederzeit möglich. Zusätzlich ist das Team immer mittwochs auf den Straßen in Lehrte unterwegs, um die Jugendlichen dort zu treffen, wo sie sich gern aufhalten. Dabei profitiere man von den Erfahrungen der Streetworkerin Jane Demuth, heißt es in der Mittelung aus dem Rathaus. Demuth ist seit vielen Jahren für die mobile Jugendarbeit in Lehrte unterwegs.

Von Achim Gückel