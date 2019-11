Politiker wollen Jugendarbeit mit freiem WLAN und Freizeiten stärken

Lehrte

Das Freizeitverhalten der 9500 Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden in Lehrte zwischen sechs und 27 Jahren hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Das bekommen auch die acht Jugendeinrichtungen zu spüren – es fällt ihnen zunehmend schwerer, die Jungen und Mädchen zu begeistern und langfristig an sich zu binden. Das soll sich nun ändern. In einem Konzept wurden dem Jugendhilfeausschuss verschiedene Vorschläge unterbreitet.

„Die Lebenswelten der Jugendlichen sind andere als noch vor einigen Jahren“, sagte Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile. Gründe dafür seien der Ausbau des Ganztagsschulbetriebes, die Veränderung in der Kommunikation durch die Digitalisierung und ein Bevölkerungsstrukturwandel.

„ Jugendarbeit ist kein Auslaufmodell“

Die Jugendarbeit sei kein Auslaufmodell, betonte Esdaile, „sondern ein unersetzbarer Ausgleich zu anderen Strukturen“. Sie zeichne sich durch einen unabhängigen, sozialen und politischen Auftrag aus. Um die Kinder und Jugendlichen in ihren Lebenswelten „abzuholen“ und für die Jugendarbeit zu begeistern, müsse sich die Jugendarbeit verändern. So soll etwa eine Juleica-Ausbildung (Jugendleitercard) in den schulfreien Zeiten angeboten werden. Ab 2020 sei zudem eine Zusammenarbeit mit dem Gymnasium geplant, das eine Juleica-AG auf die Beine stellen will.

Stadt will Ferienfreizeiten ausweiten

Nur ein Bruchteil der Kinder und Jugendlichen nutzt nach einem vollen Schultag bis 15.30 Uhr die Angebote in den acht Lehrter Jugendzentren. Daher sollen sie zunehmend mit Ferienfreizeiten wie einer Paddeltour oder einer Kinderfreizeit am Irenensee angesprochen werden. Auch beim Thema Digitalisierung wird großer Nachholbedarf vonseiten der Stadtverwaltung gesehen. Freies WLAN für alle Jugendzentren sei Grundvoraussetzung, sagte Esdaile. Gleichzeitig sollen die Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, ihre Kompetenzen im Bereich Digitales in den Jugendzentren zu erweitern – etwa durch pädagogisch begleitete Projekte.

Die Stadtjugendpflegerin und ihr Team wollen künftig mit den Kindern und Jugendlichen auch über soziale Netzwerke in Kontakt treten. So könne es nicht mehr sein, dass man bei einem Krankheitsfall einen Zettel mit der Info auf die Schließung an die Tür des Jugendzentrums hänge und Jugendliche umsonst kämen. „So etwas frustriert“, sagte Esdaile. Sie schlug vor, dafür Gruppen über WhatsApp oder die Chat-App Telegram einzurichten.

Jugendpflegerin fordert zusätzliche Springerkraft

Über die Gründung einer Veranstaltungs-AG erhofft man sich von den Kindern und Jugendlichen zudem neue Impulse für Projekte. Mit anderen Institutionen wie Schulen und Vereinen will sich die Lehrter Jugendarbeit zudem künftig viel stärker vernetzen. Esdaile forderte mit ihrem Konzept auch eine zusätzliche Springerkraft, um die Arbeit in den Jugendeinrichtungen – etwa bei Krankheitsausfällen – kontinuierlich sicherstellen und Verlässlichkeit bieten zu können.

Bei den Politikern kam das Konzept gut an. „Das ist eine tolle Arbeit, die hier von Ihnen und Ihrem Team geleistet wird“, sagte Reneé Friedrich ( CDU). Auch Ekkehard Bock-Wegener ( SPD) lobte das Ergebnis. „Es ist wirklich ein sehr gutes Rahmenkonzept, das auf der Höhe der Zeit ist.“ Er empfahl, es regelmäßig anzupassen und dem Team auch Zeiten zur Weiterentwicklung zur Verfügung zu stellen. Die Ausschussvorsitzende Heike Koehler freute sich auf die „neuen Wege“, die nun gegangen werden sollen.

CDU fordert Vernetzung mit kirchlichen Angeboten

Christian Gailus (Grüne) forderte, die sozialen Netzwerke zu nutzen, in denen sich Kinder und Jugendliche auch aufhielten. „ Facebook ist da eher was für die Eltern der Jugendlichen“, sagte er. Gailus lobte zudem, dass es auch weiterhin das Angebot der „sinnlosen Freizeit“ gebe. Es sei wichtig, „dass die Kinder und Jugendlichen auch Raum bekommen, einfach mal Langeweile haben zu können.“ Wilhelm Busch ( CDU) sieht in dem Konzept „viele Gemeinsamkeiten mit der kirchlichen Arbeit“ und forderte eine Vernetzung, um voneinander profitieren zu können.

Lesen Sie auch

Von Patricia Oswald-Kipper