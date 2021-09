Lehrte

Die Jahre der Pubertät und des Heranwachsen sind mitunter keine leichten – nicht für die Erziehungsberechtigten und auch nicht für die Jugendlichen selbst. Oft gibt es Konflikte, und wenn sich junge Leute in lautstarken Gruppen im öffentlichen Raum aufhalten, etwa an Bushaltestellen oder in Parks. Manch Erwachsener verfällt dann schnell in zorniges Gezeter über die „Jugend von heute“. Und die Angst vor Lärmbelästigung und Vandalismus ist nicht weit.

Dabei brauchen Jugendliche dringen Freiräume, um sich ausleben zu können, meinen die Verantwortlichen bei der Jugendarbeit der Stadt. Aus diesem Grund haben sie jetzt mit einer Aktion am landesweiten Aktionstag „Platz nehmen“ teilgenommen und für mehr Toleranz gegenüber Jugendlichen geworben.

Umfrage und viele Aktionen

Einen großen Pavillon mit Spielen und Kreativangeboten, einen Krökeltisch, Tische und Bänke hatten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Jugendpflege vor den Lehrter Parkhaus aufgebaut. An einem Stadtplan konnten junge Leute Markierungen setzen, wo sie sich gern aufhalten. Und nicht zuletzt waren allerhand Ratspolitiker sowie Bürgermeister Frank Prüße bei der Aktion dabei, um zu hören, was Jugendliche zu dem Thema zu sagen haben. Auch eine Umfrage hatte die Jugendarbeit für ihr Publikum ausgearbeitet. Welche Erkenntnisse bei alledem gewonnen werden konnten, soll demnächst ausgewertet werden.

Wo trefft ihr euch am liebsten? Jugendliche können bei der Aktion der mobilen Jugendarbeit auf einer Stadtkarte Fähnchen setzen. Quelle: Achim Gückel

Für Jana Demuth, die seit 17 Jahren in der mobilen Jugendarbeit in Lehrte arbeitet, steht aber eines schon fest. „Wir brauchen dringend wieder mehr Räume draußen, an denen Jugendliche akzeptiert sind“, meint sie. Der Jugendcontainer am Pfingstanger etwa werde neuerdings verstärkt auch von Erwachsenen genutzt, am Rondell im Stadtpark träfen sich nur noch selten Heranwachsende. Beliebte Treffpunkte seien indes der Hof der Albert-Schweitzer-Schule sowie jener des Schulzentrums Süd und einige andere Stellen in der Innenstadt wie die Rampe hinter dem Kurt-Hirschfeld-Forum.

An der Rampe ist es „wieder etwas ruhiger“

Auf den Schulhöfen und am Forum gibt es jedoch immer wieder Ärger mit Anwohnern. Als die Beschwerden im vorigen Jahr nicht abrissen, sah der städtische Ordnungsdienst verstärkt nach dem Rechten. Jetzt sei es an der Forum-Rampe „wieder etwas ruhiger“, meint Demuth. Aber letztlich löse die Strategie der Vertreibung das vermeintliche Problem nicht. „Ich höre oft von Jugendlichen, dass sie draußen in Gruppen nicht gern gesehen sind“, berichtet Demuth.

Kinder und Jugendliche können sich bei der Aktion der Jugendpflege auch an einem Krökeltisch austoben. Quelle: Achim Gückel

Doch das Schimpfen auf Jugendliche helfe auf Dauer auch nicht weiter, meint Demuth. „Was die Mädchen und Jungen brauchen, ist ein bisschen mehr Verständnis“, appelliert sie. In der Phase der Selbstfindung, zwischen 13 und 17 Jahren, brauche manch ein Mädchen und manch ein Junge nun mal Freiheiten und wolle sich bewusst abnabeln und abgrenzen. „Und da wird es dann auch mal lauter“, sagt die Jugendpflegerin. Aber leider werde die Toleranz gegenüber Jugendlichen immer geringer, was mitunter in Konflikten münde. „Dabei ist doch immer besser, erst einmal das Gespräch mit den Jugendlichen zu suchen als gleich die Polizei zu rufen.“ Der Aktionstag, an dem Lehrte auch 2018 schon teilgenommen hatte, solle nun auch dafür sorgen, das Erwachsene und Jugendliche ins Gespräch kommen.

Forderung nach mehr Jugendplätzen

Und auch bei der Jugendpolitik könne Lehrte nachsteuern, meint Demuth. „Es gibt nur noch sehr wenig Standorte für echte Jugendplätze“, sagt sie. Die vielen Ratspolitiker, die so kurz vor den Kommunalwahlen an der Aktion am Parkhaus teilnahmen, werden den Hinweis sicher vernommen haben.

Von Achim Gückel