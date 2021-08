Sievershausen

Dreimal wurde er für seine Taten zum Tode verurteilt und nach neun Jahren kurz vor seinem Tod begnadigt. Die Rede ist von Friedrich Hartjenstein, einem Nazi-Verbrecher aus Peine. Seine Geschichte ist in seiner Heimatstadt bis heute jedoch kaum bekannt. Autor Jürgen Gückel, selbst ein Peiner, hat über Hartjenstein nun ein Buch geschrieben. Es trägt den Titel „Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten“ und wird am 2. September in Peine erstmals präsentiert.

Am Sonntag, 5. September, stellt Gückel ab 16 Uhr das Buch im Antikriegshaus Sievershausen vor. In der mitreißenden Reportage rekonstruiert der Publizist den Lebensweg des Nazi-Verbrechers. Friedrich genannt Fritz Hartjenstein wurde 1905 in Peine geboren, verpflichtete sich 1926 für zwölf Jahre bei der Reichswehr und wechselte danach zu den SS-Totenkopfverbänden. Von November 1943 bis Mai 1944 war er Lagerkommandant von Auschwitz-Birkenau, danach Kommandant des Lagers Natzweiler im Elsass, wo er explizit für eine Reihe von Todesurteilen verantwortlich gemacht wurde.

Auch das erste Buch hatte Peine-Bezug

„Heimkehr eines Auschwitz-Kommandanten“ ist Gückels zweites Buch über einen Nazi-Verbrecher mit Peiner Bezug. Vor zwei Jahren hatte er im Antikriegshaus aus seinem Buch „Klassenfoto mit Massenmörder“ über das Doppelleben des SS-Hauptsturmführers und Kriegsverbrechers Artur Wilke gelesen. Wilke konnte nach dem Krieg, unter dem Namen seines gefallenen Bruders, für einige Jahre als Volksschullehrer in Stederdorf bei Peine agieren.

Gückel ist selbst in Peine-Stederdorf aufgewachsen und war fast vier Jahrzehnte lang als Redakteur und Korrespondent für die Zeitungen der Madsack Mediengruppe tätig. Seine Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet.

Beim Besuch der Veranstaltung im Antikriegshaus gilt pandemiebedingt die 3-G-Regel. Teilnehmen darf nur, wer vollständig geimpft, genesene oder negativ getestet ist. Die Veranstalter empfehlen eine rechtzeitige Platzreservierung, und zwar per E-Mail an info@antikriegshaus.de oder unter Telefon (0 51 75) 57 38.

Von Katja Eggers