CDU-Ratsherr Jonas Schlossarek ist jetzt Vorsitzender des RCDS

Der 24 Jahre alte Lehrter CDU-Ratsherr Jonas Schlossarek hat ein neues politisches Amt. Bei der Landesdelegiertenkonferenz des Rings Christlich-Demokratischer Studenten ( RCDS) ist er zum Vorsitzenden des größten und ältesten politischen Studentenverbands in Niedersachsen gewählt worden. Er folgt dem Oldenburger Niklas Howad, der zuvor erklärt hatte, nicht erneut zu kandidieren.

Schlossarek studiert an der Leibniz-Universität in Hannover Wirtschaftswissenschaften. Für sein neues Amt kann er auf Erfahrung als bisheriger stellvertretender RCDS-Landesvorsitzender zurückblicken. Dieses Amt hatte Schlossarek 2018 angetreten. In Lehrte ist er seit der Kommunalwahl im Herbst 2016 der jüngste Ratsherr in der CDU-Fraktion und gehört dem Schulausschuss an. Auch auf Landesebene wolle er sich jetzt verstärkt in die Bildungspolitik einbringen, schreibt Schlossarek in einer Pressemitteilung. Mit der Wahl zum RCDS-Chef gehört der 24-Jährige nun auch als kooptiertes Mitglied dem Landesvorstand der CDU an.

Schwerpunkt auf Bildungspolitik

Er habe es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit des Wissenschaftsministeriums weiterhin konstruktiv zu begleiten, schreibt Schlossarek, und spricht insbesondere die Novellierung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes an. Erst kürzlich hatte der RCDS dazu Wissenschaftsminister Björn Thümler eine Liste mit Änderungsvorschlägen unterbreitet.

Eine der Hauptforderungen des RCDS ist dabei die Abschaffung des allgemeinpolitischen Mandats. man fordert, dass studentische Gremien sich nur zu hochschulpolitischen Fragen äußern dürfen. Der RCDS habe immer wieder „fragwürdige hochschulfremde Projekte linker AStA (Allgemeiner Studentenausschüsse), die von studentischen Geldern finanziert wurden“, kritisiert. Dazu gehörten Kampagnen gegen die Bundeswehr und die Übernahme von Reisekosten für Autonome, schreibt Schlossarek.

