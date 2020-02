Jens Dannenbring aus Kolshorn ist neuer Vize-Stadtbrandmeister

Lehrte

Die Stadtfeuerwehr hat einen neuen Vizechef. Der Rat der Stadt hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den 47-jährigen Jens Dannenbring zum neuen stellvertretenden Stadtbrandmeister ernannt. Der Landwirt ist bereits Ortsbrandmeister in Kolshorn, den Posten im Stadtkommando übernimmt er vom Steinwedeler Ortsbrandmeister Norbert Zilz. Dieser war im März 2016 zum Vizestadtbrandmeister ernannt worden, hatte aber im November vergangenen Jahres erklärt, den Posten aus persönlichen Gründen zum Jahreswechsel abzugeben.

Dannenbring war am 2. Januar in einer Sitzung einstimmig als neuer stellvertretender Stadtbrandmeister vorgeschlagen worden. Seine nun vom Rat abgesegnete Dienstzeit als sogenannter Ehrenbeamter dauert sechs Jahre.

Bürgermeister lobt Leistung von Norbert Zilz

Bürgermeister Frank Prüße würdigte unterdessen die Leistung von Norbert Zilz, der fast zehn Jahre als Vize-stadtbrandmeister gewirkt hatte. „Ich entlasse Sie nur ungern“, sagte das Stadtoberhaupt und hob Zilz’ große Leistungen etwa bei der Umstellung des Funks bei der Lehrter Feuerwehr auf ein digitales System im vergangenen Jahr hervor.

Große Kontinuität herrscht unterdessen an der Spitze der Ortsfeuerwehr in Immensen. Ortsbrandmeister Rainer Fricke ist dort schon seit 2002 Ortsbrandmeister und wird es auch in den nächsten sechs Jahren bleiben. Der Rat ernannte ihn am Mittwochabend einmütig erneut zum Chef der Ortsfeuerwehr. Fricke war außerdem schon stellvertretender Stadtbrandmeister, der Feuerwehr in immensen gehört der 62-Jährige seit 1975 an.

