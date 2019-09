Die Chöre After Six und Sugar & Salt präsentieren feinsten Jazz

Lehrte

Das wird ein ganz besonderer Abend für Jazzfreunde: Der Jazzchor After Six gibt gemeinsam mit Sugar & Salt, dem Chor der Musikschule Ostkreis Hannover, ein Konzert in der Alten Schlosserei in Lehrte. In seinem Programm mit dem Titel „Fire & Ice“ nimmt der Jazzchor sein Publikum mit auf eine musikalische Weltreise im Wechselspiel der Elemente.

Wie in dem Lied „Fifty-fifty fire and ice“ von Joni Mitchell besungen, zeigt der Chor, dass es kein Widerspruch sein muss, große Gefühle zu zeigen und einen kühlen Kopf zu bewahren. Die 30 Sängerinnen und Sänger erzählen Geschichten von den zahlreichen Facetten des Lebens – von Liebe und Freundschaft in Krisenzeiten, von der Suche nach Identität, Leidenschaft und innerer Zufriedenheit, von der Hitze französischer Sommer und von der Ruhe der Wälder. Feuer und Eis, das sind auch musikalische Gegenpole, die in pulsierenden Rhythmen, sphärischen Klängen und gefühlvollen Balladen zum Ausdruck kommen.

After Six: Für hohes künstlerisches Niveau ausgezeichnet

Der Jazzchor After Six ist beim letzten Niedersächsischen Chorwettbewerb in einem starken Teilnehmerfeld für sein hohes künstlerisches Niveau mit dem zweiten Platz honoriert worden. Unter der Leitung der renommierten Jazzkünstlerin Anja Ritterbusch nimmt der Chor sein Publikum mit auf eine beflügelnde Reise durch vokale Jazz- und Popmusik. After Six freut sich über die Partnerschaft mit Sugar & Salt. Der Jazz-Rock-Popchor der Musikschule Ostkreis Hannover unter der Leitung von Lilla Molnar-Nadj wird den Konzertabend eröffnen.

Das Konzert am Sonnabend, 21. September, in der Alten Schlosserei in Lehrte beginnt um 19.30 Uhr. Adresse: Alte Schlosserei 1, Lehrte. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es an der Abendkasse und bei den Buchhandlungen Böhnert, Zuckerpassage 19, und Veenhuis, Iltener Straße 28, in Lehrte. Ticketreservierungen sind online möglich per Mail an: tickets@after-6.de.

Von Gabriele Gerner