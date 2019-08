Ob „How high the moon“ oder „Autumn leaves“ – die Band JazzOvation aus Hannover hat sich auf Herz-Schmerz-Titel der Dreißiger- bis Fünfzigerjahre spezialisiert und begibt sich auch gern in die Bereiche Latin und Bossa Nova. Am Sonnabend, 24. August, tritt sie im Allegorischen Garten in Steinwedel auf.