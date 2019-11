Baut Lehrte ein komplett neues Gymnasium auf dem Schützenplatz oder kommt ein Anbau an der Friedrichstraße? Eine Antwort auf diese emotional debattierte Frage hat der Schulausschuss auch in seiner Sitzung am Donnerstagabend nicht gefunden. Er vertagte das Thema auf das kommende Jahr – weil der heiß erwartete Vergleich der Varianten bisher zu dürftig ausfällt.