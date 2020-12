Lehrte

Vor gut einem Jahr hat Frank Prüße ( CDU) das Amt des Bürgermeisters in Lehrte angetreten. Und er musste sich seitdem nicht nur als Krisenmanager während der Corona-Pandemie bewähren, sondern sich auch mit einem mehrheitlich von SPD, Grünen und Die Linke bestimmten Rat arrangieren. Die Mammutaufgabe als Chef der Verwaltung und repräsentatives Oberhaupt der Stadt nötigt dem früheren Rechtsanwalt nach wie vor Respekt ab. Doch sie mache vor allem Spaß, versichert Prüße im Interview mit Redakteur Achim Gückel.

Herr Prüße, wie fühlt es sich an nach einem Jahr auf dem Chefsessel im Rathaus?

Ich bin mittlerweile gut angekommen. Das Amt auszuüben macht richtig Spaß. Doch es ist auch eine Riesenaufgabe. Und es braucht seine Zeit, sich in alles einzuarbeiten. Mit den oft beschworenen 100 Tagen kommt man jedenfalls nicht hin.

Nennen Sie mal ein Beispiel: Woran muss sich ein Bürgermeister denn ganz besonders gewöhnen?

Es gibt eine Vielzahl von Projekten, bei denen man von außen betrachtet meint, sie kämen nicht voran. Etwa die Schulneubauten für das Gymnasium und im Schulzentrum Süd. Der Planungsaufwand für diese Vorhaben ist riesig. Ich hatte mir anfangs nicht vorstellen können, wie viel Zeit die Planung braucht und welche Menge an Vorarbeit nötig ist.

Und nun können Sie sich das vorstellen?

Ja, kann ich. Aber ich liebe große Projekte. Je mehr, desto besser.

Ein Großprojekt ist ja der Neubau des Gymnasiums. Eine der ersten wichtigen Ratsentscheidungen mit Ihnen als Stadtoberhaupt war der Beschluss, die Schule komplett an der Friedrichstraße zu errichten und dafür unter anderem die dortige Sporthalle abzureißen.

Das war gleich zu Beginn meiner Amtszeit ein richtig dickes Brett. Aber in dieser Sache einen von allen politischen Kräften unterstützten, guten Kompromiss hinzukriegen, war auch die tollste Sache während meines ersten Jahres als Bürgermeister. Denn was wir jetzt anstreben, ist deutlich besser als alles, was zuvor diskutiert wurde. Dabei haben wir viele Meinungen einfließen lassen und letztlich eine gemeinsame Linie gefunden. Das ist eine Stärke Lehrtes.

Es gibt nun kein Gymnasium auf dem Schützenplatz. Und auch keinen Teilabriss und Teilneubauten auf dem Pausenhof an der Manskestraße, wie ihn die Ratsmehrheit zunächst wollte. Da kann man dankbar sein, dass es die Idee mit dem Neubau an der Friedrichstraße gab. Sonst hätte gleich zu Beginn Ihrer Zeit als Bürgermeister eine Kampfabstimmung im Rat samt schlechter Stimmung gedroht, oder?

Als Minderheiten-Bürgermeister ohne Ratsmehrheit im Rücken ist es für mich in der Tat schwierig. Weil man bei jedem Thema viel diskutieren und nach Lösungen suchen muss, die am Schluss dann für alle in Ordnung sind. Aber das ist bislang gut gelungen. Die wichtigen Beschlüsse im Rat sind einstimmig gefallen. Solche Prozesse sind wirklich mal Demokratie und zeigen, dass Kompromisse, in die viele Ideen eingeflossen sind, im Ergebnis besser sein können.

Politische Konfrontation und Missstimmung gab es aber auch schon. Etwa bei der Investitionssperre, die Sie im Juni verhängt haben, und dem Nachtragshaushalt, den die Mehrheitsgruppe anschließend durchgesetzt hat.

Da hat die Mehrheit gezeigt, dass sie die Mehrheit ist und die Gestaltungshoheit hat. Und zwar gegen meine Auffassung und der unserer Kämmerei. Aber die Politik entscheidet, und ein Bürgermeister führt die Beschlüsse aus. Auch dann, wenn er sie nicht gut findet. Ich habe unter dieser Sache im Übrigen nicht besonders gelitten, auch wenn es vielleicht so aussah. Allerdings ist die Kämmerei hierdurch stark beansprucht worden, da neben dem Haushaltsvorschlag 2021 auch noch der Nachtrag erstellt werden musste.

Aber einfacher wäre es schon, wenn sie einen CDU-geführten Rat hätten?

Natürlich wünsche ich mir andere Mehrheiten. Aber ich kann auch mit der Situation leben, wie sie jetzt ist.

„Das Klimaschutzprogramm ist noch nicht das Ende“ Seit Februar dieses Jahres hat die Stadt Lehrte ein 20 Punkte umfassendes Klimaschutzprogramm. Es reicht von mehr Fotovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden über Aufforstungen und das Anlegen von Blühwiesen bis hin zur Einstellung eines städtischen Klimaschutzmanagers, der all die Vorhaben koordiniert. Die Corona-Pandemie hat viele dieser Öko-Vorhaben in den vergangenen Monaten an den Rand gedrängt. Frank Prüße hält diesen Aufgabenkomplex – neben der Einrichtung neuer Kitas, dem Neubau sowie der Sanierung von Schulen und dem Ausbau der Glasfasertechnologie – für einen der dringlichsten für die Stadt. „Mit dem Klimaschutzprogramm sind wir noch nicht am Ende, wir brauchen ein Nachhaltigkeitskonzept, das weit in die Zukunft wirkt“, meint der Vater von drei Kindern. Anfänge seien bereits gemacht. Etwa mit der Offensive für E-Ladesäulen im Stadtgebiet, welche die Stadtwerke als Tochterunternehmen der Stadt vorantreiben. Auf dem Parkplatz des Zuckerzentrums und im Parkhaus an der Poststraße seien schon E-Tankstellen eingerichtet worden, an vielen anderen Stellen im Stadtgebiet, auch in den Ortsteilen, sollen weitere folgen. „Das Parkhaus etwa hat die Kapazität für 40 weitere Ladesäulen. Genau da müssen wir hin“, ist Prüße überzeugt. Dass Lehrte bislang keinen Klimaschutzmanager hat, eine bereits sicher geglaubte Kandidatin kurz vor der Vertragsunterzeichnung noch absprang, weil sie einen besseren Job gefunden hatte, sei zwar unbefriedigend. Doch nach einer zweiten Ausschreibung der Stelle gebe es derzeit wieder vielversprechende Bewerbungen, betont der Bürgermeister.

Kommen wir auf die großen Herausforderungen durch Corona zu sprechen.

Meine Amtszeit ist bisher nur vier Monate coronafrei gewesen, wenn ich das so sagen darf. Und unsere erste Sitzung der Pandemie-Lenkungsgruppe sogar schon 14 Tage vor dem ersten Lockdown im März. Zum Glück haben wir so früh zusammengesessen. Es ging ja auch darum, möglichst schnell die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung zu schützen. 100 Menschen sind sehr schnell ins Homeoffice gewechselt. Das war eine Meisterleistung unserer EDV-Abteilung.

Unlängst hatte Lehrte einen Inzidenzwert von weit über 200. Sie haben einen flammenden Aufruf an die Bürger der Stadt verbreitet, sich an Abstands- und Hygieneregeln zu halten.

Wir hatten angesichts dieser Lage wirklich größte Sorgen. Weil kein Cluster erkennbar war, der für diese Situation der Auslöser war. Wir müssen in der Pandemie vor allem auf die Risikogruppen achten, auf die Schulen, Kitas und auf den Schutz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort. Über die aktuelle Lage in der Stadt bin ich stets informiert. Ich habe natürlich einen direkten Draht zum Gesundheitsamt der Region.

Das ist die eine Seite. Die andere ist es, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Reichen da Appelle?

Wohl nicht. Wir haben auch unseren städtischen Ordnungsdienst draußen, der kontrolliert. Das ist eine enorme Herausforderung für unsere Mitarbeitenden. Und mir ist es absolut unverständlich, dass es immer noch Leute gibt, die sich nicht an die Regeln halten.

Platzmangel: Kommt eine Hybridlösung für das Rathaus? Lehrtes Rathaus ist zu klein, an vielen Stellen marode, braucht ein neues Dach, steht aber unter Denkmalschutz und kann daher nicht beliebig um- und ausgebaut werden. Eigentlich sollten in der vom früheren Bürgermeister Klaus Sidortschuk forcierten Arbeitsgruppe „Rathaus 2020“ schon längst Lösungen für all diese Probleme aufgezeigt werden, inklusive Erweiterungs- und Neubauten. Frank Prüße hat dieses Thema erst einmal vertagt. „Wir prüfen gerade, ob ein Anbau wirklich nötig ist“, sagt er. Denn wenn sich der Trend zur digitalen Arbeit und zum Homeoffice fortsetze, werde möglicherweise schon bald gar kein eigener Arbeitsplatz für jeden Mitarbeiter mehr nötig sein. „Ich hoffe, dass wir es durch die Digitalisierung schaffen, einen teuren Anbau zu umgehen“, meint Prüße und spricht auch von Shared-Space-Lösungen, bei denen sich Mitarbeiter einen Pool von Arbeitsplätzen teilen. Vollständig ohne Neubauten für die Verwaltung werde es aber auch nicht gehen, ist das Stadtoberhaupt überzeugt. Schließlich sei das Gebäude der Außenstelle an der Gartenstraße nicht mehr sanierbar und müsse über kurz oder lang abgerissen werden. „Wir brauchen als Ersatz neue Büroflächen“, sagt er. Für das, was früher mit dem Projekt „Rathaus 2020“ beschrieben wurde, gebe es daher vielleicht langfristig eine Hybridlösung, wie es Prüße ausdrückt. Also neue Büroflächen einerseits sowie die Verlagerung von Arbeit ins Homeoffice und auf andere Arbeitsplatzlösungen andererseits.

Corona beschleunigt an vielen Stellen digitale Prozesse. Wie ist das in der Lehrter Stadtverwaltung?

Die Digitalisierung im Rathaus geht voran. Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird es keine Akten aus Papier mehr geben. Unseren Konferenzraum, in dem normalerweise politische Ausschüsse tagen, rüsten wir nun mit Videotechnik aus. Dann sind Sitzungen online möglich. Oder nehmen wir nur das Bürgerbüro, in dem wir in der Corona-Zeit die Onlineterminvergabe eingeführt haben. Die funktioniert super.

Ist die Arbeit des Bürgermeisters auch digitaler geworden?

Ich habe häufig zwei, drei lange Video- oder Telefonkonferenzen am Tag. Und auch ich arbeite im Homeoffice – in der Regel an einem Tag pro Woche.

Sie haben bis vor gut einem Jahr als Rechtsanwalt gearbeitet. Nun sind Sie Bürgermeister von Lehrte. Was ist anstrengender?

Die Arbeit als Bürgermeister ist vor allem anders. Der zeitliche Aufwand ist größer, allein schon durch die vielen repräsentativen Aufgaben. Dabei waren letztere wegen Corona in diesem Jahr sogar noch sehr reduziert. Der größte Unterschied liegt aber in der Verantwortung, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Eine letzte Frage noch, Herr Prüße: Haben Sie im Vergleich zu Ihrem Vorgänger irgendetwas grundlegend verändert?

Ich bin dabei, die Organisationsstruktur zu überarbeiten und werde in diesem Zuge die Fachbereichsleitungen besetzen. Und das Repräsentanzfahrzeug des Bürgermeisters, einen Mercedes, habe ich abgeschafft. Ich fahre einen E-Golf als Dienstwagen.

Das sagen SPD und Grüne zum CDU-Bürgermeister Er ist Christdemokrat. Der Rat in Lehrte wird jedoch von SPD, Grünen und Die Linke dominiert. Dieser komplizierten Gemengelage hatten nach der Wahl Frank Prüßes zum Bürgermeister viele Beobachter mit Spannung entgegengeblickt. Einige Reibungspunkte zwischen Prüße und Rot-Grün-Rot hat es im ersten Amtsjahr des neuen Bürgermeisters tatsächlich gegeben. Trotzdem scheint die Chemie zwischen ihm und der Ratsmehrheit alles in allem zu stimmen. „Wir haben einen Weg gefunden, miteinander klarzukommen, die Zusammenarbeit ist gut“, sagt zum Beispiel Maren Thomschke, Fraktionsvorsitzende der SPD. Prüße sei ein „sehr offener und zugänglicher Typ“. Das mache es beiden Seiten leicht. Spürbar sei aber auch gewesen, dass sich der neue Bürgermeister als Quereinsteiger erst einmal in seinen neuen Aufgaben zurechtfinden musste. Wegen der Corona-Pandemie habe sich Prüße aber hauptsächlich damit befassen müssen, „den Betrieb am Laufen zu halten“. Thomschke gibt zu, dass der SPD bei der Aufstellung des städtischen Haushalts für 2020 vieles gar nicht gefallen habe. Aber auch das verbuche man in der Kategorie der Anlaufschwierigkeiten. Für die eigene Fraktion mache der Wechsel vom Sozialdemokraten Klaus Sidortschuk auf den Christdemokraten Prüße aber einiges komplizierter, meint Thomschke: „Vieles ist aufwendiger geworden, der Draht war früher kürzer.“ Auch Ronald Schütz, Fraktionsvorsitzender bei den Grünen und politisches Urgestein in Lehrte, nennt Prüßes Stil „freundlich und offen“. Der Bürgermeister habe sehr viele gute, spontane Ideen, „die manchmal auch grün eingefärbt sind“, meint Schütz. Als Beispiele nennt er die Ankündigung einer Initiative gegen Mikroplastik. Mitunter verfolge Prüße diese Ansätze aber nicht nachhaltig genug. „Seine Energie verpufft mitunter.“ Und auch Schütz merkt an, dass es beim Bürgermeister noch oft deutlich werde, dass dieser nicht aus Politik oder Verwaltung komme. Mit formalen Abläufen habe es Prüße (noch) nicht so – ganz im Gegensatz zu Vorgänger Sidortschuk, bei dem viele Abläufe stark formal gewesen und viele Diskussionsthemen erst dann auf den Tisch gekommen seien, wenn es schriftliche Vorlagen für sie gab. „ Prüße macht vieles gern mündlich“, sagt Schütz.

Von Achim Gückel