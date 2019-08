Sievershausen

Stets im Sommer ist das Antikriegshaus in Sievershausen für zwei Wochen eine Stätte der internationalen Begegnung. Junge Menschen aus vielen Ländern kommen dort zusammen, um ein gemeinsames Projekt zu erarbeiten, eine gute Zeit zu haben und gemeinsam über Menschenrechte und Demokratie zu reden. Derzeit sind 19 Teilnehmer aus zwölf Ländern im Workcamp. Sie laden für Freitag, 9. August, ab 18.30 Uhr zu einem Abend der Begegnung ein, der für jedermann offen steht. Dabei werden kulinarische Spezialitäten aus den Herkunftsländern der jungen Leute gereicht. Der Abend der Begegnung markiert bereits den Abschluss des Workcamps.

Neue Figuren für das Outdoor-Schachspiel

Zudem wollen die Teilnehmer des Workcamps am Freitagabend zeigen, was sie in den vergangenen Tagen in Sievershausen ganz praktisch geleistet haben. Ziel war es, das Schachspiel im Garten des Antikriegshauses zu erneuern und mit neuen Figuren auszustatten. Die alten hatten unter Wind und Wetter gelitten und mussten ausgetauscht werden. Die neuen Figuren wurden wieder nach den Texten der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen gestaltet. Die künstlerische Betreuung hatte dabei erneut Florian Krauss.

Darüber hinaus haben die 19 jungen Leute in der abgelaufenen Woche eine Exkursion zur Gedenkstätte Bergen-Belsen absolviert.

Von Achim Gückel