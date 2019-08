Lehrte

Die Stadt möchte mehr Klarheit in die Diskussionen um das Thema Asbestbelastung in der Grundschule an der Masch bekommen. Zu diesem Zweck lädt sie Eltern,Lehrkräfte sowie Mitarbeiter der Schule zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese wird am Donnerstag, 29. August, ab 19 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum an d...