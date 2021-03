Steinwedel

Es ist mittlerweile eine Tradition in Steinwedel, dass der Brunnen am östlichen Ausläufer der Dorfstraße zum Osterbrunnen wird. Eingeführt wurde diese farbenfrohe Neuerung vor fünf Jahren, als er bei einem kleinen Fest zum ersten Mal mit bunt bemalten Eiern und frischem Grün dekoriert wurde. Eine Gruppe Frauen aus dem Heimatverein Steinwedel war auf die Idee gekommen.

Frisches Wasser symbolisiert Leben

Eigentlich war die Idee importiert worden, denn zu der Gruppe gehört auch Christine Eusewig, die aus Oberfranken stammt. Dort hat praktisch jedes Dorf einen solchen Osterbrunnen, denn frisches Wasser symbolisiert Leben. Bei Eusewigs Umzug nach Niedersachsen ist dieser Brauch mitgezogen.

Der bunte Blickfang zum höchsten Fest der Christenheit hat in Steinwedel so viel Anklang gefunden, dass die Gruppe nun in jedem Jahr das Schmücken des Brunnens in Angriff nimmt. Im vergangenen Jahr verhinderte jedoch bereits die Corona-Pandemie die Aktion.

Ein Jahr später befindet sich auch Steinwedel in der dritten Infektionswelle und im Lockdown. Das aber sollte nicht verhindern, dass sich die Bewohner wieder an einem geschmückten Brunnen erfreuen können. „Gerade trotz und wegen der besonderen Herausforderungen der Pandemie hat sich der Heimatverein dazu entschlossen, ein bisschen Farbe in diese Zeit zu bringen“, sagt Marion Bühring vom Heimatverein.

Schon das Schmücken hat die Passanten interessiert

So traf sich die Gruppe, stets nur mit wenigen Teilnehmern, um wieder Grün zu schneiden und Kränze zu binden. Schon beim Schmücken am Brunnen seien viele Passanten stehengeblieben, sagt Bühring: „Sie haben sich über einen Lichtblick gefreut.“ Ein Brunnenfest wie in den ersten vier Jahren wird es allerdings nicht geben. „Aber die rustikale Bank neben dem Brunnen lädt Fußgänger und Radfahrer zu einer Pause ein“, meint Bühring.

Von Michael Schütz