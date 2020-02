Kartenvorverkauf: In Ahlten steigt das vierte Oktoberfest

Ahlten

Nach der Wiesn ist vor der Wiesn – das sagen sich auch Ahltens Schützen. Erst vor drei Monaten haben sie mit rund 1500 Gästen ein zünftiges Oktoberfest gefeiert, und nun laufen schon die Vorbereitungen für die nächste bajuwarische Gaudi.

Für Ahltens mittlerweile viertes Oktoberfest startet der Kartenvorverkauf bereits am Mittwoch, 26. Februar. Wer ebenfalls schunkeln, feiern und auf den Tischen tanzen möchte, sollte sich allerdings ranhalten. Im vergangenen Jahr war das Oktoberfest ruckzuck ausverkauft.

Hände zum Himmel: Im vergangenen Jahr haben es beim Oktoberfest in Ahlten rund 1500 Besucher bajuwarisch krachen lassen. Quelle: privat

Blasmusik , Bier und Brez’n

„O zapft is“ heißt es in diesem Jahr am Sonnabend, 24. Oktober. Auf dem Festplatz wird dann wieder ein weiß-blaues Zelt errichtet. Dort dreht sich ab 19 Uhr alles um Blasmusik, Bier und Brez’n. Gäste dürfen wie immer gern in Dirndl, Trachten und Lederhosen auflaufen. Zum Auftakt sorgen die Original Dinklarschen für alpenländisch-zünftige Blasmusik. Nach dem offiziellen Fassanstich rockt die Gruppe Nachtstark, Kultband vom Münchner Oktoberfest, die Bühne.

Schweinshaxen frühzeitig vorbestellen

Für das kulinarische Wohl wird natürlich wieder stilecht mit bayrischen Schmankerln gesorgt. Gästegruppen haben die Möglichkeit, vom 10. September bis zum 18. Oktober verbindlich Schweinshaxe bei der Firma Chief’s Catering per E-Mail an ck@chiefs-catering.de vorzubestellen.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Mittwoch, 26. Februar. Der Eintritt kostet 12 Euro. Es besteht kein Anspruch auf einen Sitzplatz. Wie in den Vorjahren besteht jedoch die Möglichkeit, für 10 Euro Tische für jeweils acht Personen zu reservieren. Vorverkaufsstellen sind die Volksbank in Ahlten und Edeka Hohlfeldt. Karten können auch online unter www.oktoberfest-ahlten.de bestellt werden. Der Eintritt ist ab 18 Jahren erlaubt.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers