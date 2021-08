Lehrte

Die dezentrale Impfaktion der Region Hannover ist in Lehrte ein Erfolg gewesen. Das Angebot, sich ohne Termin im Zuckerzentrum den schützenden Piks gegen Corona verabreichen zu lassen, haben in der ersten Augustwoche 312 Menschen genutzt. Am ersten Tag waren es 107, am zweiten 93 und am dritten 112 Impfwillige. Statistiken zu Geschlecht oder Alter der geimpften Personen hat die Region nicht vorgelegt.

„Insgesamt werten wir die Aktion des dezentralen Impfens als Erfolg“, sagte Udo Müller, Pressesprecher der Landeshauptstadt Hannover. So wurden in der ersten Augustwoche knapp 1000 dezentrale Impfungen ohne Termin in der Region durchgeführt, allein am Sonnabend vor dem Hauptbahnhof in Hannover waren es 440.

Spontane Entscheidung zur Impfung

In Lehrte hatte der Impfbus auf dem Parkplatz des E-Centers gestanden. Schon am ersten Tag der Aktion hatte sich dort eine lange Warteschlange gebildet. Viele Lehrter hatten sich spontan für den Piks entschieden. Einige kamen ganz gezielt, weil das Vakzin von Johnson & Johnson verimpft wurde, bei dem die Zweitimpfung entfällt. „Es wird sicher noch weitere Stationen des Impfbusses in Stadt und Region geben, die aber jetzt noch nicht feststehen“, teilte Müller mit.

Von Katja Eggers