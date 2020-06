Die Beschwerden über illegal entsorgten Müll nehmen zu. Jüngst hat ein Spaziergänger in der Feldmark bei Lehrte-Immensen alte Reifen, Stoßstangen und andere Autoteile fotografiert. In Lehrte-Ahlten wurde Abfall und Sperrmüll im Wald und am Friedhof entsorgt.