Wegen der Corona-Pandemie war diesmal alles anders: Mit einer dezentralen Müllsammelaktion hat der Ortsrat in Lehrte-Immensen die Sauberkeit im Ort gefördert. Mit Müllsäcken gingen Familien und die Jugendfeuerwehr ans Werk.

Die zehnjährige Eszter hat am Brammerhoop in Immensen eine leere Sektflasche gefunden und steckt sie in den Müllsack von Papa Peter und Mama Orsolya Rudes. Quelle: Michael Schütz