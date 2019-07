Immensen

Wenn in Immensen Schützenfest ist, feiert die Dorfgemeinschaft ausgelassen mit. Während Schützenvereine vielerorts über Nachwuchssorgen klagen und wie etwa in Hannover sinkende Besucherzahlen beim Fest verzeichnen, scheint in Immensen die Welt diesbezüglich noch in Ordnung zu sein. Am Wochenende feier...