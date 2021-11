Immensen

Der Wechsel an der Spitze des Immenser Ortsrats in vollzogen. Am Dienstagabend wählte das siebenköpfige Gremium den Sozialdemokraten Michael Clement mit knapper Mehrheit zum neuen Ortsbürgermeister. Die vier SPD-Mandatsträger stimmten für den 48-Jährigen. Es gab zwei Gegenstimmen von der CDU sowie von Beate Lange von den Freien Wählern. Mit einer faustdicken Überraschung wartete unterdessen der bisherige Ortsbürgermeister Falk Kothe (CDU) auf. Er trat sein bei der Kommunalwahl errungenes Mandat im Ortsrat nicht an und zog sich damit aus der Dorfpolitik zurück.

Schon in seiner Eröffnung der konstituierenden Sitzung in der Sporthalle an der Immenser Schule hatte Kothe Abschiedsworte gesprochen. Es sei ihm eine Ehre gewesen, „frei von Parteipolitik und Befindlichkeiten“ für Immensen arbeiten zu dürfen. Oftmals habe das Amt „viel Zeit und Nerven“ gekostet, häufig habe man im Ortsrat kontrovers um Themen gerungen, oft sei man sich aber auch einig gewesen. Den neuen Mandatsträgern gab Kothe mit auf den Weg, kritisch zu sein und alle anstehenden Aufgaben mit Elan anzugehen.

Zweikampf Kothe gegen Clement

Der Kommunalwahlkampf in Immensen war in den vergangenen Monaten auch ein Kampf zwischen Kothe und Clement gewesen. Letztlich holte die SPD mit 53,3 Prozent der abgegebenen Stimmen die absolute Mehrheit, Clement mit 855 persönlichen Stimmen das beste Einzelergebnis im Dorf. Kothe kam auf 352 persönliche Stimmen, die CDU insgesamt auf 30,7 Prozent.

Kothe hatte in den vergangenen Monaten unter anderem beim Namensstreit für die Straße Grotefricken Kamp im Neubaugebiet unter Druck gestanden. Er hatte an der vor anderthalb Jahren vom Ortsrat mehrheitlichen Benennung festgehalten, obwohl es viel Gegenwind dafür gab und sich die neuen Anwohner der Straße gegen diesen Namen wandten. Clement gewann durch seine Vorreiterrolle in der Dorfladeninitiative viel Zuspruch.

Kothe: Bin eindeutig der Wahlverlierer

Er sei eindeutig der Wahlverlierer, sagt Kothe nun. Daher habe er sich dazu entschlossen, sein Mandant nicht anzutreten. Denn die „Fallhöhe“ vom Ortsbürgermeister zum Oppositionspolitiker im Ortsrat sei ihm zu groß. „Ich hätte mich stets zurücknehmen müssen“, sagt der Christdemokrat. Und das wolle er nicht. Clement kommentiert den Rückzug des politischen Widersachers nur knapp: „Es ist seine Entscheidung, es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Aber ich freue mich auf die Aufgaben, die nun kommen.“ Diese lägen unter anderem in Fragen der Dorf- und der Verkehrsentwicklung in Immensen.

Sie verlassen den Immenser Ortsrat: Sebastian Frenger (von links), Rainer Fricke, Wilfried Mierswa und Falk Kothe. Quelle: Achim Gückel

Kothe war vor fünf Jahren mithilfe der zwei Stimmen der CDU sowie von Beate Lange (Freie Wähler) und Wilfried Mierswa (Grüne) ins Amt des Ortsbürgermeisters gelangt. Michael Clement hatte damals nach einem Ergebnis von 46,4 Prozent der Stimmen aber nur drei Ortsratsmandaten seiner SPD den Kürzeren gezogen. Ein Vorgang, der in Immensen anschließend deutlich spürbaren politischen Nachhall hatte. Die SPD sprach unter anderem von „schlechtem Stil“ und einem Vertrauensbruch, den Kothe zu verantworten habe. Es war sogar die Rede von einem „uneinigen Dorf“, weil die Wahl des Ortsbürgermeisters nicht einmütig gelungen war.

Martina Prüße rückt nach

Für Kothe rückte nun Christdemokratin Martina Prüße, Ehefrau des Lehrter Bürgermeisters, in den Immenser Ortsrat nach. Stellvertretende Ortsbürgermeisterin ist nun Norma Wildhagen (SPD). Für sie gab es fünf Jastimmen und zweimal nein von der CDU. Aus dem Ortsrat verabschiedet wurden Rainer Fricke (CDU), Sebastian Frenger (Piraten) und Wilfried Mierswa (Grüne). Die neue Besetzung besteht aus Michael Clement, Norma Wildhagen, Björn Bähre und Steven Grobe (alle SPD), Martina Prüße und Philipp Hattendorf (beide CDU) sowie Beate lange (Freie Wähler).

Von Achim Gückel