Immensen

Die unlängst vom Naturschutzbund (Nabu) angelegte Benjeshecke an einem Feldrand bei Immensen hat Vorbildcharakter. Das meinen zumindest die Lehrter Grünen, die sich das Projekt jetzt genauer angesehen haben. Die Hecke sei mittlerweile prachtvoll angewachsen, diene in besonderem Maße der Artenvielfalt und locke viele Insekten an. Im Schutz der Büsche wiederum nisteten gerne Vögel wie etwa der Kiebitz oder das Rebhuhn.

Der Nabu hatte die Totholzhecke Ende vergangenen Jahres angelegt. Fünfmal hatten sich dort Naturschützer, insbesondere Helfer aus Immensen, zum Arbeitseinsatz getroffen. Bereits im ersten Jahr nach der Anpflanzung zeigten sich erste Effekte, meinen Lehrtes Grüne nun. Feuchtigkeit werde besser im Boden gehalten, die Erosion nehme ab, und viele der angepflanzten Büsche und Bäume seien gut angegangen.

„Tolles Projekt, viel ehrenamtliche Arbeit“

„Das ist ein tolles Projekt des Nabu, mit viel ehrenamtlicher Arbeit wurde hier ein echter Rückzugsraum in der Natur geschaffen, der aktiv dem Artenschwund entgegenwirkt“, meint Kurt Nelles, Vorsitzender der Grünen in Lehrte. Politisch wolle man genau solche Projekte im ganzen Lehrter Gebiet fördern. Das Anlegen einer Benjeshecke wie in Immensen werde von der Stadt Lehrte durch angelieferten Strauchschnitt unterstützt.

Michael Scheer-Behrens, Vorsitzender des Nabu Burgdorf–Lehrte–Uetze sieht unterdessen noch einen etwas kuriosen Vorteil, den die Helfer im vergangenen Winter hatten: Weil durch die Corona-Pandemie Osterfeuer ausfielen, habe man viel Strauchschnitt zur Verfügung gehabt, was normalerweise abgefackelt worden wäre.

