Immensen

In Immensen wächst die Vorfreude. Denn für Freitag, 30.Oktober, ist die Eröffnung des Dorfladens geplant. Die Bauarbeiten schreiten Dank tatkräftiger Unterstützung der vielen Helfer aus dem Ort trotz Corona zügig voran. „Wir gehen mit einem tollen und hoch motivierten Team an den Start und freuen uns bereits sehr darauf, die ersten Kunden im Laden begrüßen und bedienen zu dürfen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Mikulle, der das Projekt maßgeblich in Bezug auf die Bautätigkeit betreut.

Mikulle hat aber bereits angekündigt, nach der Bauphase auf eigenen Wunsch zum 30. September aus der Geschäftsführung auszuscheiden. Auch sonst hat sich im Beirat und der Geschäftsführung einiges verändert. Bereits im Sommer hat sich Franz Worm aus der Geschäftsführung verabschiedet. Neben Mikulle ist Björn Bähre als zweiter Geschäftsführer eingestiegen. Bernd Opitz hat zum 1. September den Bereich Controlling und Finanzen als neuer Geschäftsführer übernommen. Verstärkung bekommt das Team durch Mike Grobe und Potratz, die als neue Prokuristen künftig das Thema Technik übernehmen.

Der Beirat mit (von links) Fabian Fischer, Torsten Potratz, Bernd Opitz, Michael Clement, Jürgen Mikulle, Björn Bähre. Nicht auf dem Bild: Jan Lange und Mike Grobe. Quelle: privat

SPD-Fraktion lobt Projekt bei einem Besuch

Mikulle zieht schon jetzt ein positives Fazit. „Ich freue mich sehr, dieses tolle und für Immensen so wichtige Projekt maßgeblich mitgestaltet zu haben. Es hat mir nicht nur sehr viel Freude bereitet zu sehen, wie hier etwas aus dem Ort und dem ehrenamtlichen Engagement heraus entsteht, sondern ich bin sicher, dass wir hier in Immensen etwas Einmaliges erreicht haben.“ Der Bau des Bürgerprojektes zur Stärkung der regionalen Versorgung war vor dreieinhalb Jahren gestartet. Am 9. Juni feierte die Dorfladeninitiative Richtfest.

Von den aktuellen Arbeiten hat sich jüngst auch die SPD-Fraktion Lehrte bei einem Besuch des Dorfladens ein Bild gemacht. Die Sozialdemokraten zeigten sich im Anschluss beeindruckt. „Der Immenser Dorfladen steht exemplarisch für großartiges Bürgerengagement und die Hilfe zur Selbsthilfe“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Licht.

Die Mitglieder der SPD-Fraktion Lehrte schauen sich den Dorfladen in Immensen an. Quelle: privat

Es werden noch Helfer gesucht

Auf der Zielgeraden sucht die Dorfladen-Initiative jetzt aber noch einmal helfende Hände. Unter anderem stehen noch Arbeiten wie Fliesenlegen, Pflastern und die Inneneinrichtung auf der Agenda. Auch die Regale müssen noch aufgebaut und eingeräumt werden. Wer dabei unterstützen möchte, kann sich per E-Mail an helfer@dorfladen-immensen.de sowie unter Telefon (0176) 23376615 melden.

Es können zudem auch weiterhin noch Anteile zur finanziellen Unterstützung des Projektes gezeichnet werden. Der Antrag kann auf der Internetseite www.dorfladen-immensen.de heruntergeladen und ausgefüllt bei Jürgen Mikulle, Memelring 38 oder Michael Clement, Schäferweg 5a in Immensen eingeworfen werden.

Von Katja Eggers