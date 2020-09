Lehrte

Der Arzt Mod (Mohamed) Helmy wurde von den Nationalsozialisten als Nichtarier diskriminiert und interniert. Trotzdem half er danach jahrelang mitten in Berlin einer jüdischen Familie, sich vor der Gestapo zu verstecken. Der Nahostexperte Igal Avidan hat die einzigartige Lebensgeschichte des arabischen Arztes recherchiert und als Buch veröffentlicht. Am Freitag, 11. September, liest er daraus auf Einladung des Präventionsrates Lehrte, des Antikriegshauses Sievershausen und der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ab 19 Uhr im Lehrter Kurt-Hirschfeld-Forum vor.

Helmy wurde in Ägypten geboren und ging 1922 nach Deutschland, um Medizin zu studieren. Ab 1931 arbeitete er am Krankenhaus Moabit. Dort waren rund zwei Drittel der Ärzte jüdisch, sie alle wurden am 1. April 1933 entlassen, einige von ihnen sogar ermordet.

Arabischer Arzt riskierte sein Leben für die jüdischen Freunde

Helmy war Muslim. Er galt bei den Nazis zwar als nicht arisch, wurde jedoch nicht verfolgt und durfte weiter als Arzt praktizieren. Bei Kriegsausbruch wurde er, weil Ägypten britisches Protektorat war, mit anderen Landsleuten interniert. Im Mai 1940 ließ man ihn wieder frei. Helmy eröffnete eine eigene Praxis und nahm dort die 17-jährige Anna Boros, ein rumänisch-jüdisches Mädchen, auf. Bei Gefahr versteckte er sie in einer Gartenlaube. Ihre Großmutter Cecilie Rudnik brachte Helmy zu einer Patientin seines Vertrauens. Großmutter und Enkelin überlebten dank dieser Hilfe die Shoah.

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ehrte Helmy 2013 als Judenretter. Die Begründung lautete: „Trotz eigener Verfolgung durch die Nationalsozialisten hat Helmy sich gegen die herrschende Politik ausgesprochen und sein Leben für seine jüdischen Freunde riskiert.“

Der Autor liest aus seinem Buch über Mod Helmy vor. Quelle: privat

Autor besucht die Verstecke des „Judenretters“

Avidan hat bei seiner Recherche Helmys ehemalige Patienten ausfindig gemacht und seine Verstecke besucht. Der Autor, Journalist und Politikwissenschaftler meint, dass der „arabische Schindler“ etliche Juden gerettet hat. Belegen kann er dies aber nur für Rudnik und Boros.

Kay Schweigmann-Greve wird als Vorsitzender der Ortsgruppe Hannover der Deutsch-Jüdischen Gesellschaft zu Beginn der Lesung den Autor vorstellen und in das Thema einführen. Dündar Kelloglu, Vorsitzender des Lehrter Präventionsrates, moderiert die Veranstaltung.

Anmeldung zur Lesung ist erforderlich

Ursprünglich sollte die Lesung am 13. März im Antikriegshaus stattfinden. Wegen Corona musste sie jedoch verschoben werden. Um die aktuellen Abstandsregeln einhalten zu können, wurde die Veranstaltung nun ins deutlich größere Kurt-Hirschfeld-Forum verlegt.

Einlass ist dort ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wegen der derzeitigen Corona-Vorgaben sind Anmeldungen per E-Mail an info@antikriegshaus.de oder unter Telefon (05175) 5738 unter Nennung der Kontaktdaten unbedingt erforderlich. Bis zum Sitzplatz muss im Forum eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

