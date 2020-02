Oberstufenschüler der IGS zeigen ihre Kunst in der Galerie an der Zuckerpassage

Lehrte

Zumeist bleibt das, was im Schulunterricht passiert, eine Sache unter Lehrkräften und Schülern. Die Integrierte Gesamtschule (IGS) will das am Montag, 9. März, zumindest in Bezug auf ihren musischen Unterricht ändern. Dann geht sie mit einer großen Präsentation an die Öffentlichkeit. Schauplatz dafür ist die Städtische Galerie an der Zuckerpassage.

Die Präsentation exemplarischer Ergebnisse aus dem Unterricht der Oberstufe finde nicht zufällig in der Galerie statt, heißt es in einer Mitteilung aus der Schule. Der Unterricht in musischen Fächern sei schließlich „kein Beiwerk im Schulalltag“, sondern trage erheblich zur Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Persönlichkeit der Jugendlichen bei.

Blues, Ästhetik und Commedia dell’ arte

Der Fachbereich Kunst der IGS unter der Leitung von Marina Knigin zeigt bei der Ausstellung Werke zum Thema „Fremd – eine ästhetische Forschung“. Unter der Leitung von Marco Lambertz ist in den Musikkursen ein selbst komponierter Blues entstanden, der zu hören sein wird. Der 13. Jahrgang im Fach Darstellendes Spiel zeigt ein etwa 30 Minuten langes Stück mit dem Titel „Es war einmal – Nachrichten aus der Realität“. Und ein Gemeinschaftsprojekt des 11. Jahrgangs hat sich mit der Commedia dell’ arte befasst und dazu ein Theaterstück entwickelt.

All das ist am 9. März ab 18 Uhr in der Galerie zu sehen. Einlass ist ab 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel