Lehrte

Die Lehrer der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lehrte sind in großer Sorge. Sie können nicht nachvollziehen, dass die Politik in der aktuellen Corona-Situation weiterhin am Präsenzunterricht festhält und die Schulen uneingeschränkt geöffnet lässt. Das Kollegium möchte die Klassen lieber teilen und im Wechsel in der Schule und zu Hause unterrichten. Mit diesem Wunsch hat sich der fünfköpfige Schulpersonalrat jetzt an Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße, den Rat der Stadt und die SPD-Landtagsabgeordnete Thordies Hanisch gewandt.

Mit seinem Brandbrief möchte der Schulpersonalrat auf Missstände aufmerksam machen und einen Anstoß zur Veränderung geben. „Ein Festhalten an Szenario A ist unter den aktuellen Umständen unseres Erachtens schlichtweg verantwortungslos und setzt die Gesundheit aller an Schule Beteiligten aufs Spiel“, heißt es in dem Schreiben.

Klassenzimmer sind zu klein

Für den Präsenzunterricht mit kompletten Klassen, wie er derzeit sowohl am IGS-Standort in Lehrte als auch in Hämelerwald läuft, seien die Klassenzimmer viel zu klein. Auch das regelmäßige Lüften erzeuge kein Gefühl der Sicherheit, sondern erzeuge mit zunehmend winterlichen Temperaturen eine Kälte, gegen die auch dicke Pullis und Decken nicht schützen. „Und das Konzept, die Schüler in Teilgruppen auf mehrere Klassenräume zu verteilen, ist aufgrund der räumlichen Situation an unserer Schule auch nicht möglich“, erklärt Lehrerin Laura Lorke vom Schulpersonalrat.

In dem Brandbrief heißt es weiter, dass die Lehrer seit einiger Zeit wegen der schulischen Corona-Maßnahmen bei den Schülern eine Verunsicherung beobachteten. Zudem hätten sich Eltern vermehrt an das Kollegium und die Schulleitung gewandt, weil ihnen die aktuelle Situation in den Schulbussen Sorgen bereitet. Die IGS arbeite seit Schuljahresbeginn zwar mit einem Modell des entzerrten Unterrichtsbeginns, viele Schüler würden dennoch täglich in Busse gepfercht und auf dem Schulgelände nicht nur auf andere IGS-Schüler, sondern auch auf andere Kinder aus dem Schulzentrum Süd sowie Bürger treffen. „Damit steigt die Gefahr einer Ansteckung immens“, heißt es.

Kollegium hat gute Erfahrungen mit Wechselmodell

Der Schulpersonalrat übt in dem Schreiben zudem harsche Kritik: Es sei der Eindruck entstanden, „dass wir als Schule von der Politik als Verwahranstalt angesehen werden“. Die aktuelle Politik hinterlasse bei allen Beteiligten „ein Gefühl großer Ohnmacht“. Im Namen des Kollegiums äußert das Gremium daher den Wunsch, ins Szenario B wechseln zu dürfen.

Die Landesregierung sieht diese Maßnahme nach der neuen Corona-Verordnung ab dem 1. Dezember für Schulen in Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 200 für Schüler ab Jahrgang sieben vor. Die Verhängung von Infektionsschutzmaßnahmen sind für den Szenario-Wechsel nicht erforderlich. Das Szenario B läuft dann für mindestens 14 Tage.

Das sagt Schulleiter Bernhard Mellentin Bernhard Mellentin, Leiter der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lehrte, kann den Wunsch seines Kollegiums nach einem Wechsel ins Szenario B in der aktuellen Corona-Lage gut verstehen. „Ich stehe in allem, was im Brandbrief steht, hinter meinem Kollegium“, sagt er. Die derzeitige Situation an den Schulen sieht auch er äußerst kritisch: „Die aktuellen Corona-Regelungen sind manchmal schwer nachzuvollziehen.“ In den Klassenräumen herrsche trotz Maskenpflicht mit 30 Schülern und kaum Abstand ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. „Als Schulleiter, der Verantwortung zu tragen hat, ist das schwer auszuhalten“, berichtet Mellentin. Dass auch Kinder und Jugendliche das Virus weiterverbreiten, sei mittlerweile erwiesen. Wie behauptet werden könne, dass Schulen keine Infektionsherde seien, wenn nur 25 Prozent der Infektionskette nachverfolgt werden können, ist für den Schulleiter unverständlich. „Natürlich wollen wir den Präsenzunterricht aufrechterhalten, aber der Gesundheitsschutz hat Priorität“, betont Mellentin. Daher sei das Szenario B mit Wechselunterricht die derzeit beste Lösung.

An der IGS Lehrte hat es bisher zwei Corona-Fälle gegeben. Mit dem Wechselmodell haben die Lehrer trotz des erheblichen Mehraufwands bereits gute Erfahrungen gemacht. Lorke betont, dass die Lehrer auch im Szenario B lernschwache Schüler im Blick behielten. Zudem habe die IGS Schüler mit iPads ausgestattet. Schüler im Homeoffice müssten nicht nur Aufgaben abarbeiten, sondern bekämen auch regelmäßig Rückmeldungen zu ihren Ergebnissen.

„Im Frühjahr haben wir gezeigt, dass wir eine eingespielte Gemeinschaft sind, in der auch unter erschwerten Umständen alles dafür getan wird, den Schülern das Maß an Bildung zu gewährleisten, welches ihnen zusteht“, heißt es abschließend im Brandbrief.

Von Katja Eggers