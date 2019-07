Hämelerwald

Der Wandertag ist für viele Schulen so etwas wie ein Traditionsprogramm. Kurz vor den Ferien, wenn die Noten schon feststehen und auch sonst nicht mehr viel läuft, geht es mit den Kindern und Jugendlichen raus in Wald und Feld. Die IGS in Hämelerwald hat ihren Wandertag jetzt etwas anders gestaltet als üblich. Sie deklarierte ihn als Müllsammelaktion. Rund 600 Schüler der Jahrgänge fünf bis neun machten mit – und anschließend türmte sich ein riesiger Berg blauer Müllsäcke auf dem Sportplatz.

Viele Kinder und ein Haufen Müll: Die IGS-Schüler haben ihren Wandertag mit einer Umweltaktion verbunden. Quelle: Achim Gückel

„Wir haben den Klassen verschiedene Routen rund um Hämelerwald zugewiesen“, sagt Alexander Rohr, Fachobmann in Sport an der IGS Hämelerwald: „Wir wollen die Schule und die Umgebung sauber hinterlassen, dann können wir mit einem guten Gefühl in die Sommerferien gehen.“ Dazu wurden die IGS-Schüler mit Handschuhen ausgerüstet. Was sie so alles an wild entsorgtem Müll in der Hämelerwalder Landschaft fanden, war erstaunlich. Unter anderem zogen sie einen alten Sonnenschirm aus dem Unterholz, fanden Radkappen und Bälle, Flaschen, Plastikmüll, Kunststoffrohre und ausrangierte Gartenstühle.

Spende an den Verein Kinderhospiz

Die abschließende Zusammenkunft auf dem Sportplatz hinter der Schule nutzte die IGS außerdem, um eine längst überfällige Spende zu übergeben. Vor mehr als zwei Jahren hatte die Schüler bei einem Spendenlauf und -schwimmen insgesamt 2400 Euro eingenommen. Ein Teil des Geldes floss in die Anschaffung neuer Sportgeräte. Doch 1000 Euro spendeten die Kinder und Jugendlichen jetzt an den Verein Kinderhospiz in Hannover.

Den symbolischen Scheck nahm Regina Meyer, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Vereins, entgegen. Sie richtete einen großen Dank an die IGS. Der Verein Kinderhospiz hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, Eltern und Geschwister von schwer kranken Kindern zu unterstützen.

Von Achim Gückel