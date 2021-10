Fast 100 Mitarbeitende des Unternehmens Miele in Lehrte sind am Freitagvormittag auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags der IG Metall für einen fairen, sozialen und ökologischen Wandel der Industrie in Deutschland – und wollen damit Druck auf die Politik machen.