Nach acht Monaten im Lockdown ist in der Städtischen Galerie in Lehrte seit Sonntag wieder Kunst zu sehen. Bei der Ausstellungseröffnung hat Bildhauerin Hyun-Gyoung Kim den Besuchern Fragen zu ihren Arbeiten beantwortet – und zum Beispiel erklärt, warum Pilze in ihren Werken menschliche Beine und Hunde eine Hand im Maul haben.