Lehrte

Der Nachwuchs darf wieder kreativ werden: Die Stadt bietet für die Herbstferien in ihrer Galerie in der Alten Schlosserei erneut zwei Aktionen für Kinder ab sechs Jahren an. Unter dem Motto „Schnittstelle“ wird am Dienstag, 20. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr gewerkelt. Unter Anleitung von Julienne Franke vom städtischen Fachdienst Schule, Sport und Kultur sollen experimentelle Bilder mit Bleistift und Schere entstehen.

Am Mittwoch, 21. Oktober, 10 bis 11.30 Uhr, erfinden, zeichnen und malen die Kinder unter dem Oberthema „Musterhaft“ verschiedene Muster – und die können nicht nur kariert und liniert, sondern auch gern verschlungen und fantastisch sein.

Aktuelle Ausstellung bietet Inspiration

Jede Menge spannende Anregungen bietet die aktuelle Ausstellung „once/again“. Dort stehen sich noch bis zum 22. November Zeichnungen und Scherenschnitte von Dorthe Goeden gegenüber. Die Künstlerin hat dafür mit dem Skalpell in Papier geschnitten oder mit Lasertechnik gearbeitet.

In ihren Zeichnungen erzeugt Goeden mit wenigen Strichen Räumlichkeit. Dabei werden Bezüge zu Natur- und Architekturformen sichtbar. Neben Arbeiten in kontrastreichem Schwarz-Weiß sind auch subtile Werke Schwarz in Schwarz sowie Weiß in Weiß entstanden. Die in Münster lebende Künstlerin erweitert somit die im Biedermeier beliebten Schattenbilder um eine völlig neue Bildsprache. Dabei gehen Figur und Grund, Positiv- und Negativform ungewohnte Verbindungen ein.

Die Teilnahme an den Kinderaktionen kostet jeweils 1,50 Euro. Eine Anmeldung ist unter Telefon (05132) 8628243 oder per E-Mail an julienne.franke@lehrte.de erforderlich. Für Gruppen besteht die Möglichkeit, gesonderte Termine zu vereinbaren. Für Schulklassen ist dies auch während der Schulzeit möglich.

Von Katja Eggers