Lehrte

In der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis von Jan Rosengarten und Michael Steinke steht das Telefon in diesen Tagen nicht still. Schon seit Wochen fragen die Patientinnen und Patienten an, wann es endlich mit den Corona-Impfungen losgeht. Nun haben die Helferinnen gute Nachrichten: Seit dieser Woche darf auch in den Hausarztpraxen geimpft werden. Noch sind die Liefermengen der Impfstoffe allerdings sehr gering. Nächste Woche sollen es mehr werden, und für Ende April ist eine deutliche Aufstockung geplant. Dann kommen auch die Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie Astrazeneca hinzu.

Rosengarten und Steinke haben die ersten Spritzen am Donnerstag gesetzt. „Es war lange unklar, wann genau der Impfstoff geliefert wird“, sagt Rosengarten. Nun stehen sechs Fläschchen von Biontech im Kühlschrank der Praxis. Aus jeder Flasche können sechs Impfspritzen aufgezogen werden. Dementsprechend wurden 36 Patienten für diese Woche einbestellt.

Praxen müssen sich an Priorisierung halten

Bei der Terminvergabe sind die Praxen angewiesen, sich an die Priorisierung zu halten. Ausgewählt wird nach Alter und Vorerkrankung. Zuerst werden noch die verbliebenen über 80-Jährigen aus Gruppe 1 und dann die über 70-Jährigen und Vorerkrankten aus Gruppe 2 geimpft. Anfragen kommen aber auch schon von vielen Patienten, die erst später an der Reihe sind. „Es gehen täglich zwischen 20 und 40 Anmeldungen ein, auf unserer Liste haben wir derzeit mehr als 600, davon gehören etwa 300 der Gruppe 2 an“, erklärt Steinke.

Lesen Sie auch:

Die 36 Dosen müssen bis zum Ende der Woche verimpft werden. Der Impfstoff von Biontech hält nur fünf Tage. Bestellt wird der Impfstoff bei den örtlichen Apotheken, wie viel für die darauffolgende Woche zur Verfügung steht, erfahren die Praxen künftig donnerstags. Montags werden die Ampullen an die Praxen geliefert. Zusagen für Wunschimpfstoffe gibt es nicht. Wer die erste Spritze in der Praxis bekommen hat, erhält im Anschluss automatisch auch gleich den Termin für die Zweitimpfung in sechs Wochen.

Impfungen finden in der Freizeit statt

Für die Hausarztpraxen sind die Corona-Impfungen eine logistische Herausforderung. „Das geht natürlich nicht während der normalen Sprechzeiten, sondern nur in der Freizeit“, betont Hausärztin Stephanie Heidrich von der Lehrter Gemeinschaftspraxis Nieschlag, Sörensen und Heidrich. Geimpft wird dort mittwoch- und freitagnachmittags, donnerstags in der Mittagspause und wenn nötig auch noch am Sonnabend. Die erste Lieferung reicht für 135 Impfdosen.

Auftakt in den Hausarztpraxen: Karin Lemke lässt sich von der Medizinischen Fachangestellten Sevda Savgat gegen Corona impfen. Quelle: privat

Am Mittwochnachmittag haben Heidrich und ihr Kollege Florian Nieschlag mit Impfungen im Halbstundentakt begonnen. „Es brummt, die Stimmung ist prima – die Menschen haben auch kaum noch Fragen oder Bedenken und sind einfach nur froh, dass sie jetzt endlich geimpft werden“, sagt Nieschlag.

Lesen Sie auch: So lief der Impfauftakt in Lehrtes Pflegeheimen

Die ersten Spritzen hat Nieschlag schon morgens 20 bettlägerigen und gehbehindeten Patienten bei Hausbesuchen gegeben. Zwischendurch ist er immer wieder in seine Praxis zurückgekehrt, um Nachschub zu holen. „Ich wollte telefonisch vorher Bescheid geben, dass meine Mitarbeiterinnen schon mal die nächsten Spritzen vorbereiten, aber bin gar nicht durchgekommen, weil immer besetzt war“, berichtet der Hausarzt. Auch in seiner Praxis laufen die Leitungen derzeit heiß.

Eine Patientin hat vor Glück geweint

Hausärztin Sabine Pierow führt für die Impfdosen bei Hausbesuchen derweil in ihrem Auto einen Minikühlschrank mit. Am Donnerstag wurden die Impfungen in ihrer Praxis fortgesetzt. Vier Fläschchen standen dafür zur Verfügung. Auch in der Praxis Pierow hat das Impfen derzeit Priorität. Patienten, die schneller einen Termin im Impfzentrum bekommen, sollen diesen aber unbedingt nutzen. „Ohne die Impfzentren geht es nicht, sondern nur im Miteinander“, betont Pierow.

Dass sie endlich impfen dürfen, darauf haben Lehrtes Hausärzte jedoch sehnlichst gewartet. „Wir kennen unsere Patienten, ihre Erkrankungen und ihre aktuelle Situation am besten“, betont Pierow. Gerade viele Ältere hätten sich gar nicht ins Impfzentrum getraut. Gemeinsam sei den bisher Geimpften eine große Dankbarkeit. „Eine junge Frau mit schwerer Vorerkrankung hat sogar vor Glück geweint“, berichtet die Hausärztin gerührt.

Von Katja Eggers