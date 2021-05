Hämelerwald

In 35 Jahren lernt man, Menschen einzuschätzen. Das hat sich am Sonntagnachmittag gezeigt, als die langjährige Pastorin der Hämelerwalder Kirchengemeinde, Iris Habersack (62), mit einem Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet wurde. Seit September 1986 hatte sie die Stelle inne. „Aber wer sie nur ein bisschen kennt, weiß: Das wird nichts mit dem Ruhestand“, sagte der Lektorensprecher des Kirchenkreises, Rüdiger Nijenhof. Habersack hatte auch die Ausbildungen der Lektorinnen und Lektoren im Kirchenkreis geleitet.

Ein Studium in Göttingen

Tatsächlich scheint es eher ein Unruhestand zu werden, dem Habersack nun entgegenstrebt. Das wurde im Lauf des Gottesdienstes klar. Habersack studiert zukünftig in Göttingen Religionswissenschaft, Arabistik und Islamwissenschaften. Außerdem will sie sich in einer örtlichen Gemeinde als Kirchenmusikerin bewerben. Vor einer wegen der Corona-Pandemie gering gehaltenen Besucherzahl verabschiedete im Martin-Luther-Haus Superintendentin Sabine Preuschoff aus jenem Amt, das Habersacks erste und letzte Pfarrstelle war.

Adieu Hämelerwald: Iris Habersacks neuer Wohnort ist Göttingen, wo sie noch einmal studiert und sich der Kirchenmusik widmen will. Quelle: Katja Eggers

Eigentlich habe sich Habersack in ihrem Berufsleben der Kirchenmusik widmen wollen, sagte Preuschoff in der Verabschiedung: „Aber dann merkten Sie, dass man als Kirchenmusiker dem Pastor untersteht.“ Da sie sich aber nichts sagen habe lassen wollen, sei sie lieber selbst Pastorin geworden, sagte Preuschoff schmunzelnd. Denn „die Freiheit und Verantwortung vor Gott“ sei Habersack wichtig.

Der Anfang war nicht leicht

Dass die ersten Jahre in Hämelerwald nicht leicht gewesen seien, machte auch Kirchenvorstandsvorsitzender Richard Scharlemann deutlich. Die Ernennung Habersacks sei anfangs auf Skepsis gestoßen. Dass eine Frau die Pastorenstelle bekommen sollte, sei von Manchem damals noch durchaus skeptisch gesehen worden, erinnerte er sich an das Meinungsbild im Ort. „Aber wenn es Ihnen hier nicht gefallen hätte, wären Sie nicht geblieben“, sagte Scharlemann.

Von Ortsbürgermeister Dirk Werner bis zum Ortsbrandmeister Christian-Roger Fechner hoben die Abschiedsredner die vielen Aktivitäten Habersacks hervor. Die Palette reicht von den Sternsingern über die Veranstaltung „Wort und Musik“ bis hin zur Notfallseelsorge für Rettungskräfte.

Audiobotschaft statt Abschiedsrede

Nur Habersack selbst blieb im Gottesdienst stumm. Stattdessen wurde eine Audiobotschaft gespielt, die sie im Vorfeld aufgenommen hatte. Darin gestand sie, dass sie wohl Tränen vergossen hätte, wenn sie gesprochen hätte. Sie habe es als Glück empfunden, sagen zu dürfen: Pastorin sein, das ist mein Ding. Sie empfahl der Gemeinde ihre Nachfolgerin Anna Walpuski. Die Arpker Pastorin übernimmt zunächst die Vakanz in Hämelerwald, bevor es zur geplanten Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Sievershausen, Immensen und Arpke kommt.

Nach dem Gottesdienst wurde Habersack auf der Terrasse der benachbarten Kita Schatzkiste von vielen Kindern und Erwachsenen verabschiedet.

Von Michael Schütz