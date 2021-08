Hämelerwald

Die Ortsfeuerwehr in Hämelerwald darf sich jetzt offiziell Schwerpunktfeuerwehr nennen. Dieser vom Rat der Stadt Lehrte bereits im September 2020 beschlossene Schritt ist nun bei einer Jahresversammlung der Truppe endgültig besiegelt worden. Diese Höherstufung der Ortsfeuerwehr ist laut Ortsbrandmeister Christian-Roger Fechner ein Akt, der in die Geschichte des Ortes eingehen wird. Es handelt sich um die erste grundlegende Veränderung in der Struktur der Ortsfeuerwehr seit der Gebietsreform im Jahr 1974. Sie bringt unter anderem größere Verantwortung und auch eine bessere Ausrüstung der Aktiven Wehr mit sich.

Mit der Ernennung wird unter anderem ein sogenanntes zweifaches HLF-Konzept festgeschrieben. Es sieht die Stationierung von zwei Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugen (HLF) sowie die zusätzliche Anschaffung eines Einsatzleitwagens vor. „Wir stellen uns dieser Herausforderung und übernehmen die Verantwortung“, sagte Fechner in der Jahresversammlung, die wegen der Corona-Pandemie erstmals nicht im Winter, sondern erst ein halbes Jahr später stattfand.

Pandemie stoppt den Dienstbetrieb

In seinem Bericht für das Jahr 2020 ging Fechner unter anderem auf den von der Pandemie verursachten Stopp im regulären Dienstbetrieb im März sowie die spätere Aufteilung in zwei aus Gründen des Infektionsschutzes unabhängig voneinander agierende sogenannte Dienstzüge ein.

Ungewöhnliche Jahresversammlung: Wegen Corona sitzen die Hämelerwalder Feuerwehrleute auf Abstand. Quelle: Feuerwehr Hämelerwald

Ungeachtet dieser komplizierten Lage gab es 2020 für die Hämelerwalder Feuerwehr viel zu tun. Fechner ging insbesondere auf den Waldbrand im südlichen Hämeler Wald im Mai ein, bei dem sich die Einsatzkräfte über enge Waldwege zu dem Flammen vorkämpfen mussten. Beim Großbrand auf Gut Schierke Anfang August machten indes die schlechte Löschwasserversorgung sowie die Kontamination der Fahrzeuge und Einsazkleidung mit asbesthaltigen Stäuben aus dem brennenden Eternitdach zu schaffen.

80 Einsätze im Jahr 2020

Insgesamt wurde die Hämelerwalder Feuerwehr im Jahr 2020 zu 80 Einsätzen gerufen, darunter waren 24 Brände, 48 Hilfeleistungen, fünf Fehlalarme und drei Sicherheitswachen. 73 Einsatzkräfte tun in der Ortsfeuerwehr mit Stand zum Jahreswechsel ihren Dienst. Sie leisteten binnen Jahresfrist 11.840 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Die Jugendfeuerwehr zählte 35, die Kinderfeuerwehr 30 Mitglieder. Samt Altersabteilung sowie fördernden Mitgliedern zählte die Ortsfeuerwehr 461 Mitglieder, elf weniger als Ende 2019.

Das sind die Geehrten bei der Hämelerwalder Feuerwehr

Die stellvertretende Brandabschnittsleiterin Regina Lehnert aus Ahlten verlieh Ralf Nega während der Versammlung das Niedersächsische Ehrenzeichen für 40-jährige aktive Mitgliedschaft sowie Andreas Reichert (50 Jahre), Werner Stöver und Erwin Müller (70 Jahre ) die Ehrennnadel des Landesfeuerwehrverbandes. Stadtbrandmeister Jörg Posenauer beförderte Yannik Blanke zum Oberfeuerwehrmann und Christian-Roger Fechner zum Hauptbrandmeister.

Geehrt wurden auch die folgenden passiven Mitglieder: Manfred Homann, Fritz Marahrens, Uwe Melchert, Reinhard Randt, Eckhard Reichl, Martin Rieken, Angela Rieken, Hans-Jürgen Schneider, Günter Schrötke (jeweils 25 Jahre), Wolfgang Ecke, Ewald Friedrich, Peter Henseler, Raimund Schwenke (jeweils 40 Jahre), Manfred Homann, Inge Lahmann, Alfons Nega (jeweils 50 Jahre).

