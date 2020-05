War es Brandstiftung? 150 Feuerwehrleute bekämpfen fünf Brandherde im Hämeler Wald

Hämelerwald

Im südwestlichen Bereich des Hämeler Waldes sind am Sonntagabend gleich an fünf Stellen Feuer ausgebrochen. Rund 5000 Quadratmeter des Waldes wurden durch die Flammen beschädigt. Teilweise brannten Bäume lichterloh. 150 Feuerwehrleute aus mehreren Feuerwehren, auch aus dem Landkreis Peine, waren stundenlang im Einsatz, um die Brände einzudämmen.

Die Löscharbeiten waren extrem aufwändig, weil sich die Brandstellen tief im Wald befanden. Unter anderem mussten mussten die Einsatzkräfte 1500 Meter Schlauchleitung vom Waldrand bis zu den Brandstellen legen. Erst spät in der Nacht konnten sie wieder einrücken. Jetzt ermittelt die Polizei. Aussagen darüber, ob Brandstiftung vorliegt, soll es noch am Montag geben.

Wegen der Trockenheit der vergangenen Wochen können sich die Flammen im Wald schnell ausbreiten. Quelle: Stadtfeuerwehr Lehrte

Feuerwehrleute aus halb Lehrte und aus Peine rücken an

Der Alarm ging bei den Feuerwehren gegen 19.40 Uhr ein. Vier komplette Löschzüge aus dem Lehrter Stadtgebiet rückten an – jene aus Hämelerwald, Sievershausen und Arpke, Immensen sowie aus Röddensen und Kolshorn. Aus dem Landkreis Peine wurden zudem die Ortsfeuerwehr Mehrum und Hohenhameln sowie ein Tanklöschfahrzeug aus der Kernstadt alarmiert. Schon kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte stand fest: Es brennt nicht nur an einer Stelle im Wald, sondern gleich an fünf. Dabei befanden sich nach Angaben von Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger einige in unmittelbarer Nähe zueinander im Bereich einer Lichtung, andere ein gutes Stück abseits.

Die Einsatzleitung teilte die Feuerwehrtrupps in zwei Abschnitte auf, um unter anderem die Wasserversorgung in diesem abgelegenen Teil des Hämeler Waldes zu gewährleisten. Die Löschfahrzeuge schafften in einem Pendelverkehr Wasser bis zum Waldrand, von wo aus es dann in die anderthalb Kilometer lange Schlauchstrecke gepumpt wurde. Im Bereich der Einsatzleitung wurde zudem ein Bassin aufgebaut, aus denen die Löschfahrzeuge gespeist und zum Befahren in das Waldgebiet koordiniert wurden. An den Brandstellen im Waldgebiet wurden dann laut Rüger insgesamt sieben Strahlrohre eingesetzt, um die Flammen zu bekämpfen.

Die Einsatzleitung platziert sich am südlichen Rand des Hämeler Waldes. Quelle: Stadtfeuerwehr Lehrte

Drehleiter steht am Waldrand

Auch die Drehleiter aus Hämelerwald kam zum Einsatz. Sie wurde am Rand des Waldes positioniert, damit Feuerwehrleute aus großer Höhe die Gefahren- und Wetterlage im Auge halten konnten. Aus der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Burgdorf wurden unterdessen weitere 3000 Meter Schlauch geliefert, um die Einsatzfahrzeuge neu zu bestücken und einsatzfähig zu halten.

Rüger spricht von einem schnellen Einsatz und einer hervorragenden Zusammenarbeit mit den Feuerwehrkräfte aus dem Landkreis Peine sowie unter den vier Löschzügen aus dem Lehrter Stadtgebiet. Nur dieser Tatsache sei es zu verdanken, dass das Feuer nicht weitere Kreise ziehen konnte und es zu einem ausgedehnten Waldbrand kam. Denn die aktuelle Trockenheit des Bodens und der Pflanzen hätte dem Feuer schnell weitere Nahrung geben können, meint er.

Die Feuerwehrleute müssen aufwändig eine Wasserversorgung aufbauen und dafür unter anderem 1500 Meter Schlauchleitung legen. Quelle: Stadtfeuerwehr Lehrte

Löscharbeiten dauern bis in die Nacht

Noch gegen 1 Uhr in der Nacht waren die Löscharbeiten in vollem Gang. Die letzten Feuerwehrleute konnten laut Rüger erst in den frühen Morgenstunden wieder nach Hause zurückkehren, sagt Rüger.

Von Achim Gückel